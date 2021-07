Erik Lamela et Bryan Gil préparent un accord d’échange cet été

in

Tottenham Hotspur et Séville travaillent sur un accord d’échange impliquant Erik Lamela et Bryan Gil, selon Fabrizio Romano. Séville devrait également recevoir 25 millions d’euros plus des ajouts dans le cadre de l’accord.

Erik Lamela et Bryan Gil pourraient s’échanger

Like pour Like Swap

Erik Lamela et Bryan Gil sont tous deux des ailiers gauchers. Lamela préfère cependant jouer à droite, tandis que Gil joue principalement à gauche.

Lamela, 29 ans, a rejoint Tottenham Hotspur au lendemain de la sortie du record du monde de Gareth Bale en 2013. Au cours de huit années de blessure et plus de 250 apparitions dans toutes les compétitions, Lamela a marqué 37 fois et en a établi 47 autres. Il n’a marqué que 17 buts en Premier League. , contre 19 buts en Serie A lors de son séjour de deux ans dans la capitale italienne.

L’international argentin a remporté le prix du but de la saison en Premier League 2020/21. Son film rabona est arrivé en première mi-temps du derby du nord de Londres contre Arsenal. Il faisait partie de l’équipe argentine qui a terminé deuxième des éditions 2015 et 2016 de la Copa America, mais n’a pas été inclus dans l’équipe pour l’édition 2021.

Bryan Gil, 20 ans, un produit de l’académie de Séville, a fait ses débuts en Liga pour le club lors de la saison 2018/19. La saison suivante, il rejoint Leganes en prêt. Il n’a pas joué autant qu’il l’aurait souhaité, ne faisant que 12 apparitions en championnat. De façon mémorable, cependant, son seul but cette saison est survenu le dernier jour de la saison lors d’un match nul 2-2 contre le Real Madrid.

En 2020/21, il a rejoint Eibar en prêt aux côtés de son coéquipier Alejandro Pozo. Il a joué 28 fois, marquant quatre buts, mais n’a pas pu empêcher la relégation du côté basque. Gil a fait ses débuts internationaux avec l’Espagne cette année, lors de matches de qualification pour la Coupe du monde 2022. Il a remplacé Sergio Canales à la 64e minute d’un match nul 1-1 contre la Grèce.

Affaire en voie d’achèvement

L’accord entre les deux parties est sur le point d’être conclu. Gil a une clause libératoire de 50 millions d’euros dans son contrat, mais Séville est prêt à accepter environ la moitié de cette somme en raison de l’inclusion de Lamela.

Lamela signera un contrat de trois ans avec Séville, qui correspondra aux spécifications salariales de son contrat actuel avec les Spurs. Cela met fin à ses huit années d’association avec le club. Il était un remplaçant inutilisé à la fois lors de la finale de la Ligue des champions 2019 et de la finale de la Coupe EFL la saison dernière. Il part sans avoir gagné d’argenterie.

Gil, qui jouera pour l’équipe olympique espagnole plus tard ce mois-ci, obtiendra quant à lui son grand coup après avoir impressionné la saison dernière. Malgré la relégation d’Eibar, l’attaquant a attiré l’attention avec ses performances énergiques. Tottenham n’a pas encore signé sous la direction du nouveau manager Nuno Espirito Santo. Gil est peut-être encore le premier nouveau venu.

