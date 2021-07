Erik Lamela n’a pas été à la hauteur du battage médiatique mais se heurte à Jack Wilshere et Cesc Fabregas contre Arsenal et Chelsea, et les buts de Rabona signifient que l’Argentine aura une place spéciale dans le cœur des fans de Tottenham

in

On ne se souvient peut-être pas de lui comme d’une légende, mais les fans de Tottenham auront toujours un faible pour Erik Lamela.

L’Argentin a rejoint les Spurs de Roma à l’âge de 21 ans en août 2013 pour 30 millions de livres sterling, une somme qui a fait sourciller beaucoup à l’époque.

Lamela est le dernier des joueurs à avoir signé avec l’argent de Gareth Bale à quitter les Spurs

Huit ans plus tard, le joueur de 29 ans a fait ses adieux au nord de Londres, ajoutant que le club aura toujours une place spéciale dans son cœur.

Il a déclaré sur Instagram : « Les fans des Spurs… Que puis-je dire ? Ce fut un très long voyage ensemble, peut-être plus que je ne le pensais, mais ce club a mon cœur.

«Je ressens le maillot comme vous, les fans, le ressentez. Beaucoup de bons souvenirs au fil des ans et je remercie mes coéquipiers pour ces années ensemble.

«Je remercie les personnes qui travaillent au club qui m’ont toujours très bien traité. Je remercie les fans de m’avoir encouragé à chaque match, vous me manquerez tous. Je porterai ce club avec moi pour toujours.

Un nouveau défi avec Séville attend Lamela, qui n’a peut-être pas justifié le prix élevé, avec de petites blessures qui le retiennent souvent.

Mais il a marqué le club de son empreinte. Ou peut-être serait-il plus juste de dire qu’il a laissé sa marque sur ses adversaires, comme l’a découvert Cesc Fabregas.

Personne ne s’est bien sorti du tristement célèbre affrontement de la “Battle of the Bridge” de Premier League entre Chelsea et Tottenham en mai 2016, à part Leicester bien sûr. Le football a été éclipsé par des scènes chaotiques sur le terrain de Stamford Bridge alors que les deux groupes de joueurs se sont affrontés à plusieurs reprises.

Lamela est entré dans l’action pour ainsi dire alors qu’il se tenait sur la main de l’ancienne star d’Arsenal Fabregas alors qu’il était au sol. Et ça n’a pas été remarqué…

Lamela a admis en 2018 qu’il se tenait sur la main de Fabregas mais par accident

Fabregas ne l’a certainement pas vu de cette façon cependant

Jamais du genre à craindre la confrontation, Lamela a obtenu le statut de héros culte aux yeux des fans des Spurs alors qu’il laissait Jack Wilshere un peu chaud et dérangé.

Au coup de sifflet final lors de la victoire des Spurs sur Arsenal en février 2018, il y avait un peu de sacs à main entre les deux.

Ce n’est pas clair ce que Lamela a dit, mais tout ce qui est sorti de sa bouche a eu l’effet souhaité, Wilshere devant être retenu.

Lamela a été cité en disant “F *** you, p****” à Wilshere lors de l’échange houleux

Il y avait cependant des flashs du brillant footballeur que Tottenham avait espéré avoir signé.

Lors de sa deuxième saison, Lamela a marqué un but exceptionnel de Rabona lors d’un affrontement en Ligue Europa avec Asteras Tripolis, la frappe remportant le prix du meilleur but de la compétition.

Il a marqué un but Rabona sans doute encore meilleur dans un match à enjeux beaucoup plus élevés la saison dernière alors que sa frappe a totalement embobiné les défenseurs et le gardien d’Arsenal au stade Emirates.

Les Spurs ont agi pour remplacer Lamela, Bryan Gil se dirigeant dans l’autre sens alors qu’il arrive de Séville pour un contrat de cinq ans.

Mais pour diverses raisons, Lamela restera dans les mémoires des fans pendant quelques années.