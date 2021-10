Erik Lamela révèle le plus grand regret de Tottenham alors que l’ancienne star des Spurs s’ouvre sur la vie sous Mauricio Pochettino et Jose Mourinho

L’ancien attaquant de Tottenham, Erik Lamela, a révélé que le fait de ne pas participer à la finale de la Ligue des champions 2019 faisait toujours mal.

L’Argentin, 29 ans, a quitté les Spurs pour Séville cet été après huit ans dans le nord de Londres.

.

Lamela est arrivée à Tottenham en 2013

Son sort le plus réussi avec le club de Premier League est venu de Mauricio Pochettino, lorsque Tottenham a contesté le titre et a atteint la finale de la Ligue des champions 2019.

Cependant, Lamela a regardé depuis le banc alors que les Spurs étaient battus 2-0 par Liverpool.

Parlant du début de sa carrière à Tottenham, il a déclaré au Times : « C’était un nouveau projet, avec beaucoup de nouveaux joueurs. Certains d’entre eux avec qui j’ai passé de nombreuses années, comme Christian [Eriksen]. J’étais le dernier !

« L’époque avec Pochettino, je peux dire, était la meilleure, non ? À partir de l’arrivée de Mauricio, la première saison n’était peut-être pas la meilleure, mais après cela, nous nous sommes améliorés.

«Nous avons toujours été très proches du sommet de la ligue, deuxième ou troisième. J’ai apprécié chaque saison là-bas, mais pour atteindre la finale de la Ligue des champions [in 2019] a été un grand succès pour le club.

.

Il a été forcé de regarder Liverpool battre les Spurs depuis le banc

Il a ajouté : « C’était l’un des matchs les plus importants de ma vie de jouer cette finale mais je ne peux rien dire car je n’ai pas joué une minute et c’est quelque chose que j’aurai toujours en moi qui ne me fait pas du bien.

« C’était difficile de perdre ce match mais, en même temps, nous savions que l’équipe n’était jamais arrivée dans cette position auparavant et que nous avions élevé le club très haut, donc vous avez les deux choses.

« Si nous gagnons ce match, nous pourrions être dans l’histoire pour toujours. Bien sûr, parfois ces types de jeux changent votre histoire. Après avoir atteint la finale de la Ligue des champions, il y avait une grande pression sur l’équipe pour bien faire et toujours s’améliorer.

Néanmoins, Lamela aimait travailler sous Pochettino et réfléchit à son choc lorsque l’entraîneur argentin a été limogé en 2019.

.

Lamela aimait aussi jouer sous Mourinho

« Nous ne nous y attendions pas », a-t-il poursuivi. « Il a fait un travail incroyable pour amener le club à une position aussi élevée, pour se qualifier pour la Ligue des champions pendant de nombreuses années d’affilée et toujours en mesure de gagner quelque chose.

« La façon dont il a géré l’équipe et la façon dont nous nous entraînions si dur chaque jour, nous avons tout donné pour toujours nous améliorer et ce fut un choc mental que nous soyons là. »

Le successeur de Poch, José Mourinho, n’a duré que 17 mois, mais Lamela n’a pas de mal à dire sur le manager portugais.

« Jose est un entraîneur incroyable », a-t-il ajouté. « Sa mentalité est incroyable.

« Il a fait de son mieux pour le club – je peux le dire parce que c’est la vérité.

« Je sais à quel point il a travaillé dur pour Tottenham, c’était aussi un gars formidable et j’ai apprécié le temps avec lui. »

