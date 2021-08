Erik Prince of Blackwater Fame facture 6 500 $ par tête pour quitter l’Afghanistan 10z viral

“Je sais qu’ils se parlent tous les quatre via Zoom et FaceTime. Ils sont très proches”, a déclaré Pearce. L’expert a précisé que l’ambiance des appels vidéo Cambridge et Sussex c’est informel et décontracté puisque Kate prépare le dîner pendant qu’ils discutent et que William s’occupe des tasses de thé, ceci en raison du décalage […] More