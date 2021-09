Erik Rubín avoue pourquoi il a préféré Paulina Rubio comme petite amie et non Alejandra Guzmán

in

Erik Rubin Il dit qu’il a eu beaucoup de chance d’avoir aussi été le petit ami de Thalie, mais ce dont il est le plus reconnaissant, c’est d’avoir rencontré sa femme actuelle sur son chemin, Andrea Legarreta, avec qui il est marié depuis 21 ans et avec qui il a deux filles en commun, Mienne et Fille.

“Si à ce moment-là il a essayé, pris, fait ou défait, c’est sa colère, je n’étais pas là, il n’a pas peint la corne sur moi, il ne m’a pas trompé, ou du moins que je l’ai découvert”, raconte Andrea Legarreta (Instagram / Andrea Legarreta.)

« (Avec Andrea) il y avait un lien important. Je pense que nous voulions tous les deux la même chose. Nous nous trouvons à un moment où, bien que nous nous connaissions, à ce moment de notre vie nous voulions la même chose. Nous avons été très transparents ; elle m’a ouvert son histoire, moi la mienne, et c’est là que j’ai compris que je n’allais rien découvrir plus tard, car elle m’avait ouvert son cœur et moi le mien ».