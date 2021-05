Erik Rutan de Cannibal Corpse a “ pensé ” à l’écriture d’une autobiographie

Dans une toute nouvelle interview avec le “Cicatrices et guitares” podcast, guitariste de death metal vétéran Erik Rutan et producteur, qui a joué avec CORPS DE CANNIBAL, LA HAINE ÉTERNELLE, ANGE MORBIDE et DÉCHIRURE DE CORPS, a été demandé s’il envisagerait de publier une autobiographie. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai pensé écrire mes mémoires, mais je me suis toujours dit que je ne les publierais pas avant ma mort.

“L’histoire de ma vie est tellement compliquée et complexe et vaste. C’est ce que je remarque quand je fais des interviews qui ne sont pas spécifiquement liées à une chose. Bien sûr, elles sont longues, parce que, Jésus, ma carrière est longue – il y a tellement là-bas, sans parler de ma vie. Avant même d’avoir 18 ans, j’avais l’impression d’avoir vécu 40 ans. C’est donc une histoire très compliquée, et certainement l’histoire de quelqu’un qui aurait facilement pu finir par ne pas vous parler en ce moment . C’est donc une histoire intéressante. Je partage un peu de moi-même lorsque je fais des interviews ou que je parle aux gens. Je garde aussi beaucoup pour moi. Vous seriez étonné de voir les gens que j’ai rencontrés qui ont partagé des choses personnelles avec moi et que ma musique les a inspirés à vouloir me dire ces choses, et je leur dis un peu de moi-même que je pourrais ne pas partager dans un forum public – parce que c’est ma façon de leur rendre cela pour le partager avec moi. “

Il a poursuivi: “J’ai même eu des offres pour faire un livre, mais j’ai toujours pensé que si je devais faire quelque chose comme ça, je ne voudrais pas l’enrober de bonbons et je voudrais être totalement transparent, juste un peu comme comment je suis. Je suppose que je pensais que je devrais commencer à écrire mes mémoires parce que je vieillis et que ma vie est une histoire vraiment unique et certainement une histoire d’outsider de moi étant un enfant qui, mec, j’avais toutes les chances empilés contre moi pour réussir dans la vie, sans parler de mes nobles objectifs de carrière. Mais d’une manière ou d’une autre, j’ai pu surmonter beaucoup d’adversité pour arriver à ce point. Je suppose que j’y ai pensé, mais, comme je l’ai dit, je ne le fais pas. Je ne pense pas que je ferais jamais… je ne sais pas… je ne sais pas si j’aurais jamais fait un livre. Et si jamais je faisais un livre, je ne le publierais pas tant que je ne serais pas parti. “

CORPS DE CANNIBAL a sorti son 15e album studio, “Violence inimaginable”, le 16 avril via Disques Metal Blade. Rutan a prêté sa guitare ainsi que ses compétences de production à l’effort, qui a été enregistré à son Enregistrement de mana à Saint-Pétersbourg, en Floride. Rutan produit auparavant quatre CORPS DE CANNIBAL albums (en plus de “Violence inimaginable”), aux côtés de GOATWHORE, VERT SOLAIRE et BELPHEGOR. En live à la guitare depuis 2019, il est devenu en 2020 membre à part entière, contribuant au processus d’écriture.

Erik Rutan crédit photo: Imagerie d’Alex Morgan



