Erik Spoelstra apparaît sur le radar des Trail Blazers de Portland

in

La danse des bancs continue de se faire sentir dans le NBA avec une série d’entraîneurs qui sont liés à certains des trous gratuits générés dans la ligue. Et l’une des plus évidentes est celle de Portland Trail Blazers, qui se passe des services de Terry Stotts et sonde déjà les différentes possibilités du marché.

L’un des plus appréciés de l’étage noble du stade Moda est celui de Erik spoëlstra. L’un des entraîneurs les plus anciens de l’histoire récente de la NBA, l’entraîneur du Miami Heat qui s’est déjà avéré être l’un des meilleurs de la ligue avec ses succès en Floride. Sauront-ils vous convaincre d’un dépaysement ?