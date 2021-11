Le patron de l’Ajax, Erik ten Hag, a apparemment déclaré qu’il était « à 100% intéressé » à rejoindre Manchester United cet été.

Ten Hag est lié au club depuis plusieurs semaines maintenant, des rumeurs ayant éclaté aujourd’hui après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer à la suite de leur défaite 4-1 contre Watford.

Le journaliste de Sky Sports Dharmesh Sheth rapporte qu’il est peu probable que l’Ajax autorise Ten Hag à partir à la mi-saison alors que Michael Carrick prend en charge les Reds dans l’intervalle.

Le patron de l’Ajax, Erik Ten Hag, serait « à 100% intéressé » par un poste à Manchester United cet été. Il est peu probable que l’Ajax divertisse lui permettant de partir à la mi-saison. Le contrat de Ten Hag expire en 2023. #MUFC #TenHag – Dharmesh Sheth (@skysports_sheth) 21 novembre 2021

Le Néerlandais a gagné le respect dans le monde du football après avoir mené l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions en 2019.

Cette saison-là, ils ont également remporté le doublé en remportant la Coupe KNVB et en dominant l’Eredivisie, un exploit qu’il répéterait lors de la saison 2020-21.

Avec une histoire récente de gagner de l’argenterie en tant que manager européen de haut niveau, Ten Hag semble être une bonne option pour United qui n’a pas remporté de trophée depuis quatre ans.

Bien qu’il ait été signalé il y a quelques jours qu’il était peu probable qu’il quitte l’Ajax, maintenant le travail est devenu une réelle possibilité, il est dit qu’il considère la position de United comme lucrative et le club comme bon à rejoindre.

Il y a actuellement quatre favoris pour le poste de successeur de Solskjaer, dont Ten Hag qui a un taux de victoire de 65,5 %. Le seul manager en lice avec un taux de victoire plus élevé est Zinedine Zidane avec 67,8%.

Cependant, on pense que la barrière de la langue et le style de gestion pourraient empêcher Zidane de réussir à Old Trafford.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, et l’ancien manager des Spurs Mauricio Pochettino, qui serait le choix préféré de Sir Alex Ferguson, sont également en lice.

À l’heure actuelle, Ten Hag semble l’option la plus excitante et l’une des préférées des fans, de nombreux fans ayant déclaré sur les réseaux sociaux : « Il est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment » et « Le conseil d’administration devrait tout mettre en œuvre, à tout prix pour obtenir dix Hag ».

Bien qu’il semble intéressé, il est sous contrat à l’Ajax jusqu’en 2023 après avoir récemment signé une prolongation de contrat plus tôt dans l’année, ce qui pourrait être une pierre d’achoppement sur la route d’Old Trafford.