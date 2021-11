Erik ten Hag brise le silence sur l’intérêt de Manchester United, le club envisageant de déménager

Ten Hag a répondu aux rumeurs dimanche soir.

Erik ten Hag insiste sur le fait qu’il reste pleinement concentré sur l’Ajax après avoir été nommé sur la liste des candidats à la direction de Manchester United.

United a confirmé le départ d’Ole Gunnar Solskjaer dimanche matin avec Michael Carrick prêt à prendre en charge le club pour la confrontation de mardi en Ligue des champions avec Villarreal.

L’équipe de Premier League prévoit de nommer un patron par intérim jusqu’à la fin de la saison. Le patron du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, serait la principale cible du club pour prendre le relais l’été prochain.

Ten Hag serait également une option que le club envisage sérieusement, le Néerlandais refusant d’exclure un déménagement à Old Trafford.

« Je suis concentré sur mon équipe, nous avons une équipe brillante et nous voulons accomplir beaucoup de choses. Le reste ne fait que distraire », a déclaré Ten Hag à ESPN, s’exprimant après la victoire 5-0 de l’Ajax sur le RKC Waalwijk.

Poussé à savoir s’il restera le patron de l’Ajax, il a ajouté : « C’est une question étrange. Je n’en ai rien entendu, donc je ne peux pas y penser.

Ten Hag a mené l’Ajax à deux titres néerlandais et même si le manager aurait envisagé United, il reste peu probable que son club actuel envisage l’idée de lui permettre de partir à la mi-saison.

United a déjà approché l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, pour remplacer Solskjaer, le Français étant un agent libre après avoir quitté les géants espagnols cet été.

Des sources proches de Zidane suggèrent cependant qu’il n’est pas intéressé à rejoindre United à ce stade.

L’ancien défenseur de United Laurent Blanc est une option possible pour le rôle intérimaire. L’ancien sélectionneur du PSG et de la France est actuellement entraîneur-chef du club qatari d’Al-Rayyan.

L’entraîneur du Sporting CP Ruben Amorim et l’entraîneur de Séville Julen Lopetegui ont également proposé des options potentielles.



