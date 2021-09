Erik ten Hag était la réponse pour Tottenham, et pourrait encore l’être, car son équipe de l’Ajax marque 37 buts en neuf matchs et continue d’illuminer la Ligue des champions

La victoire franchement ridicule de Tottenham en demi-finale de la Ligue des champions contre l’Ajax en 2019 restera dans les mémoires, mais à part l’héroïsme de Lucas Moura, il y a une autre raison pour laquelle l’égalité était si serrée.

Les Spurs avaient trois anciens joueurs de l’Ajax dans leur alignement ce jour-là et quatre dans leur équipe. Si les choses s’étaient passées différemment cet été, ils auraient peut-être également pris leur manager.

Le retour de Tottenham contre l’Ajax en demi-finale de la Ligue des champions est l’un des plus grands moments de la compétition

Le manager de l’Ajax Erik ten Hag était du côté des perdants ce soir-là, mais continue de rebondir

Erik ten Hag semblait avoir accepté l’impossible en 2017 lorsqu’il a repris une équipe de l’Ajax qui venait de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa où ils ont perdu contre Manchester United.

Au lieu de cela, il s’est appuyé sur les attentes élevées suscitées par l’actuel manager lyonnais Peter Bosz, prenant ses secondes de côté après une impossible apparition en finale de la Ligue des champions, et a réalisé le doublé national à deux reprises depuis.

Cette saison, les choses ont continué de s’améliorer, l’Ajax marquant 37 buts et n’encaissant que deux en neuf matchs depuis une défaite d’ouverture en Super Coupe contre le PSV Eindhoven.

L’Ajax est dans une forme imparable cette saison, même en Ligue des champions, remportant dix critiques élogieuses de Hag

L’équipe d’Amsterdam devrait à nouveau dominer l’Eredivisie cette saison après l’avoir remportée avec 102 buts en 34 matchs la dernière fois, et elle prouve qu’elle est bien sur le continent.

Affrontant les champions portugais Sporting CP et les champions turcs Besiktas en Ligue des champions, l’Ajax a enregistré des victoires 5-1 et 2-0, gérant la meilleure différence de buts de toutes les équipes de la compétition.

L’ancien attaquant de West Ham Sébastien Haller est le meilleur buteur de la Ligue des champions avec cinq buts en seulement deux matchs

ten Hag a été sur le radar de bon nombre des plus grands clubs européens, dont le Bayern Munich et Barcelone, mais Tottenham a eu la chance de le signer cet été et regrette peut-être de ne pas l’avoir fait.

Les Spurs ont finalement atterri sur l’ancien patron des Wolves, Nuno Espirito Santo, au cours d’un été chaotique, mais ten Hag aurait été un candidat avec lequel Daniel Levy a discuté du rôle, mais aucun des deux partis n’a été convaincu.

Tottenham semble avoir besoin d’une reconstruction après les départs de leur trio Ajax composé de Christian Eriksen, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen, l’attaquant Harry Kane compliquant également les choses.

Les Spurs ne sont pas tout à fait les mêmes sans la paire de défenseurs centraux belges Jan Vertonghen et Toby Alderweireld

Et Harry Kane continue de compliquer les choses avec des performances terribles depuis qu’il n’a pas réussi à décrocher un transfert de 100 millions de livres sterling à Manchester City

Un bon début qui avait placé les Spurs en tête de la ligue s’est effondré en trois défaites au rebond, beaucoup affirmant que la fin de Nuno pourrait déjà être proche.

ten Hag, cependant, a vu le départ de Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech et Donny van de Beek, mais il continue de gagner.

“Je pense qu’il a ce qu’il faut [to rebuild Tottenham] mais il a vraiment besoin d’une bonne relation avec le propriétaire du club en ce qui concerne le bon recrutement et les bonnes signatures pour les bons endroits et son style de jeu », a déclaré à talkSPORT un journaliste populaire de l’Ajax.

“Si la relation avec lui et le propriétaire est bonne et qu’ils lui donneront l’espace, le temps et le recrutement qu’il souhaite et qu’il se sent nécessaire, alors il pourrait reconstruire ce club à 100%.”

Ceux d’Amsterdam pensent que Ten Hag est assez bon pour reconstruire Tottenham

ten Hag partage de nombreuses similitudes avec son homologue lors de cette célèbre nuit à Amsterdam, Maurcio Pochettino passant de la même manière en Premier League avec une mauvaise maîtrise de l’anglais, mais sa foi en sa tactique a transparaît.

“Il s’en tient à sa philosophie quoi qu’il arrive, il la gardera toujours”, a-t-il déclaré à talkSPORT.

«C’est un gars très intéressant, il n’est pas très fluide, il est très maladroit et mal à l’aise dans les interviews.

« Aux Pays-Bas, les gens disent souvent qu’il est un peu bizarre. Il est un peu étrange, mais il est extrêmement intelligent et pour une raison quelconque, il fait toujours en sorte que l’équipe soit performante et performante, avec un football attrayant, ce qui compense.

Un peu gênant dans les interviews ? L’a-t-il aussi appris de Guardiola ?

“Son anglais est terrible, absolument terrible, et ce sont de grandes choses nécessaires pour gérer une grande équipe et faire plaisir aux gars qui ne jouent pas.”

ten Hag a établi des comparaisons avec Pep Guardiola pour son style et son utilisation de la jeunesse à l’Ajax, et ce n’est pas une coïncidence étant donné que la paire a travaillé ensemble au Bayern Munich lorsque le Néerlandais était à la tête de l’équipe B.

L’homme de 51 ans a même été lié au poste de direction de l’ancien club de Guardiola à Barcelone, entreprenant la plus impossible des reconstructions après le départ de Lionel Messi.

Ten Hag prospère avec l’Ajax depuis qu’il n’a pas réussi à se mettre d’accord sur un transfert aux Spurs

Pour l’instant cependant, ten Hag devrait rester après avoir signé une prolongation de contrat jusqu’en 2023.

Mais s’il devait concevoir un autre miracle européen, ce qui pourrait bien être une possibilité avec ce côté parfaitement reconstruit tirant sur tous les cylindres, les Spurs pourraient regretter de ne pas avoir agi plus tôt, comme quelqu’un d’autre le fera certainement.

