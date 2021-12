Erik ten Hag laisse tomber un indice massif sur son avenir au milieu des liens avec Man Utd

Erik ten Hag a laissé tomber un énorme indice sur son avenir (Photo: .)

Erik ten Hag a laissé tomber le plus gros indice à ce jour sur son avenir au milieu des spéculations le liant au travail de Manchester United.

United est à la recherche d’un successeur permanent pour succéder à l’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer, qui a été limogé le mois dernier après une série de résultats décevants qui ont laissé le club à la huitième place du classement.

L’entraîneur par intérim nouvellement nommé Ralf Rangnick devrait être en charge jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle le club espère ensuite céder les rênes au prochain manager permanent.

Ten Hag serait parmi plusieurs candidats de premier plan pour le poste, aux côtés du manager du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino et du patron de Leicester City Brendan Rodgers.

Le joueur de 51 ans a guidé les géants néerlandais vers deux titres en Eredivisie et deux triomphes en coupe nationale depuis leur arrivée en 2017.

Il a également aidé l’équipe à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions en 2018/19, avant de s’incliner face à Tottenham de Pochettino lors d’un match retour dramatique à Amsterdam.

Ralf Rangnick dirigera United jusqu’à la fin de la saison (Matthew Peters/Manchester United via .)

Mais malgré son succès à l’Ajax, Ten Hag a maintenant ouvertement admis qu’il pensait être prêt à quitter les Pays-Bas pour relever un nouveau défi.

‘Je pense que je suis prêt pour ça. Je serais heureux de relever ce défi », a-t-il déclaré à de Volkskrant.

«Mais je ne le poursuis pas. S’il s’avère que cette étape ne viendra jamais, je ne dirai pas que ma carrière d’entraîneur a échoué.

« Mais je pense avoir suffisamment de compétences pour relever ce défi. »

Il est entendu que l’Ajax ne gênerait pas Ten Hag s’il voulait rejoindre United, car ils comprennent son désir de faire progresser sa carrière.



