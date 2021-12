Erik ten Hag pourrait toujours rester à l’Ajax au milieu d’un fort intérêt pour Manchester United

Le patron de l’Ajax, Erik ten Hag, pourrait encore rester à Amsterdam après la fin de la saison, selon Fabrizio Romano.

Le joueur de 51 ans a récemment reçu de nombreux éloges pour son style de jeu et son succès avec les géants néerlandais, mais avec des éloges aussi répandus, les meilleurs clubs européens ont également suscité l’intérêt, et Manchester United serait très désireux d’amener Ten Hag. à Old Trafford à la fin de la saison.

Erik ten Hag pourrait toujours rester à l’Ajax malgré les rumeurs de Manchester United

Un manager accompli dont l’avenir est inconnu

Erik ten Hag a connu beaucoup de succès depuis son arrivée à l’Ajax en 2018.

L’entraîneur-chef n’était pas particulièrement réputé avant de rejoindre De Joden. Son club le plus estimé auparavant était l’équipe de milieu de tableau d’Eredivisie Utrecht, avec qui il a réalisé un record commun de quatrième place en championnat.

En tant que patron de l’Ajax, Ten Hag a remporté l’Eredivisie à chacune de ses deux saisons complètes. Cette campagne, cependant, la ligue s’annonce serrée, le PSV ayant un point d’avance sur le club basé à Amsterdam après 18 matchs.

Le Néerlandais a également réussi à réaliser un parcours fantastique en Ligue des champions lors de sa première campagne complète à la Johan Cruijff Arena. L’Ajax a atteint, et était sur le point de passer, les demi-finales, mais un retour miraculeux de Tottenham Hotspur a mis en place une finale entre l’équipe londonienne et les futurs vainqueurs Liverpool.

Cette saison, Ten Hag a jusqu’à présent guidé son équipe vers les huitièmes de finale de la compétition de clubs la plus réputée d’Europe, où ils affronteront la formation portugaise Benfica. Une autre saison impressionnante au cœur de la Ligue des champions pourrait certainement être une possibilité pour l’Ajax.

Ten Hag pourrait rester alors que d’autres membres du personnel reçoivent des renouvellements de contrat

Après le renouvellement du contrat du directeur du football Marc Overmars à Amsterdam, Ten Hag a été interrogé sur son avenir avec l’Ajax : « C’est super que Marc Overmars ait prolongé son contrat, il y a tellement de confiance en lui. Nouvelle offre pour moi ? J’ai encore un contrat jusqu’en 2023″.

Dans une nouvelle très positive pour les fans de l’Ajax, la réponse d’Overmars à la question du maintien de Ten Hag était : « Cela pourrait être possible ».

