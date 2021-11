Le combat de samedi prochain attire le regard des fans, Saul « Canelo » lvarez et Plante de Caleb, Il a un rendez-vous sur le ring au MGM Grand et les deux chercheront à clarifier qui est le meilleur dans la division des 168 livres. Face à cette situation, l’ancien boxeur, Erik « Terrible » Morales, en a parlé et a donné ses prévisions de la rencontre.

Dans une interview exclusive pour Le Fielding, Erik Morales, pris le temps de parler de la rencontre entre Canelo et Plante, Il a même souligné que ce serait un grand combat, mais il est convaincu que le Mexicain sortira la main levée.

« C’est un très bon combat avec Plante, Caleb a une faveur qu’il a André salle dans son coin, cela peut l’aider, mais, pour être honnête, je pense que Canelo va finir par renverser la vapeur », a-t-il expliqué. Morals.

Même, Moral, terminé par des doutes quant à savoir si Canelo peut occuper le poste de Julio César Chavez comme référence de la boxe mexicaine, à laquelle Moral Il a expliqué qu’aujourd’hui le Tapatío est le visage du sport des poings.

« Canelo vit son moment, Julio César Chavez Son histoire et son héritage sont passés, il faut voir la boxe telle qu’elle est, Canelo a un coup de main et il faut l’accepter », a-t-il avoué.

Erik Morales considère qu’il n’est pas nécessaire que Canelo et Plant fassent un spectacle avant leur combat

Moral était sincère en soulignant que Canelo et Plante de Caleb Ce sont des boxeurs très célèbres, il ne pense donc pas qu’il soit nécessaire qu’ils fassent des spectacles comme celui qui s’est produit lors de la conférence de presse à Los Angeles.

« Série irresponsable de ma part de dire que si ou que le combat n’était pas réel, la vérité c’est que je ne sais pas, j’ai vu ce que tout le monde, au final il n’y a rien de mal, peut-être que ce n’est pas agréable de voir ça (combat sur scène). Au final je ne pense pas qu’ils aient besoin de ce type d’action, rien ne se passe, c’est juste ajouter un peu de piquant au combat. Ils ont tous les deux la capacité de monter sur le ring, ils les connaissent bien tous les deux, Plante au États Unis déjà Canelo partout dans le monde », a déclaré Morales devant les caméras.