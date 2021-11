Un procès énorme se poursuit entre, Erik « Le Terrible » Morales, et l’ancien boxeur, Juan Manuel MarquezMaintenant, le natif de Tijuana a déclaré que les promoteurs de la capitale l’avaient aidé au cours de sa carrière.

Lors de la diffusion de son nouvel épisode de la Podcast, un tour de plus, Erik Morales, a déclaré que Juan Manuel Marquez C’est un bavard et un menteur puisqu’il a obtenu l’aide de certains promoteurs au cours de sa carrière.

« Vous proposer un diplôme d’intérim est utile et soyons clairs, on ne dit pas du mal de Marquez, Nous clarifions seulement pour qu’il ne se sente pas plus chingón que les autres boxeurs, quand il dit qu’ils ne lui ont rien donné, fils de pute, ne sois pas un bavard et un menteur », a-t-il déclaré. Morals.

En outre, Moral lui a rappelé Marquez comment il a remporté son premier titre mondial et comment ils l’ont aidé à l’obtenir.

« Marquez comme on a tous reçu de l’aide d’une certaine manière, je me souviens de son premier titre mondial, il l’a gagné contre lui Médina « Mantecas », Souvenez-vous que Médine avait déjà grandi et s’était déjà battue avec tous les lions », a-t-il déclaré.

C’est ainsi que le Morale « terrible » Il a rallumé le bois du feu vis-à-vis de son compatriote, Juan Manuel Márquez.

Morales a explosé contre Juan Manuel Márquez

Erik a explosé contre Marquez notant qu’il n’a jamais affronté le numéro un pour leurs titres, sauf pour Manny Pacquiao.

«Il a remporté plus de trois titres vacants, il a remporté deux ou trois titres intérimaires, puis il a vraiment remporté un titre mondial, pas de conneries. Et est allé à Pacquiao, oh et je pense que toi aussi (Marco Barrera), a assuré le Morals « terribles ».

Moral continué et expliqué que Marquez Il n’a remporté que des titres intérimaires ou vacants, démentant la capitale de sa déclaration selon laquelle il n’a reçu d’aide de personne pour atteindre le sommet de la boxe mondiale.

« Donc à partir de là, il n’a pas gagné de titre, il a six ou sept titres mondiaux, je ne sais même pas, mais il ne les a pas tous gagnés contre le numéro un ou contre le champion », a-t-il poursuivi. Terrible. « Et puis il dit que personne ne m’a aidé, comment diable ils ne l’ont pas aidé, bien sûr ils l’ont aidé. »