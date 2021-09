Erik « Terribles » Morales a explosé contre Óscar Valdez

Il semble que le résultat controversé de la lutte entre Oscar Valdez et le Brésilien, Robson Conceicao, fait beaucoup d’écho dans le monde de la boxe, tant les fans, boxeurs que anciens boxeurs, ont manifesté leur mécontentement à cet égard, tel est le cas de, Erik « Terrible » Morales, qui a explosé contre le sonorense.

A la fin du combat entre Valdez et Conceicao, Erik Morales, Il a montré sa colère face au résultat controversé, quelque chose que très peu voient et encore plus lorsqu’il s’agit de parler d’un autre boxeur mexicain.

Mais cela ne s’est pas arrêté “Les terribles” se prononcer sur ce qui s’est passé. Morales, a écrit sur son compte twitter un message dur contre Valdez.

“Ils te donnent un dopage et ils te donnent le combat, maintenant si nous avons des problèmes avec les juges et les agences !!!! Quel dommage !!! », ont été les mots durs de Morales à Óscar Valdez.

Mais pas seulement Valdez reçu la désapprobation de Morales, les réseaux sociaux ont été inondés d’un message contre le pupille de Eddy Reynoso, et est-ce le résultat du combat avant Conceicao laissé une boisson aigre.

CANELO A ÉGALEMENT RACLÉ VALDEZ.

Une célébration pas très épanouie a été celle qui avait Oscar Valdez étant déjà dans la loge, le visage était serein et sans beaucoup d’ovations. Pourtant, le natif de Sonora, Mexique, réussi à conserver son sceptre.

Dans le combat, il a eu la visite de son partenaire de gym, Canelo, Avant le combat, il est allé aux vestiaires pour montrer son soutien et lui souhaiter bonne chance.

Mais, après le résultat, Canelo, je parle avec Oscar Valdez et lui faire savoir quelques correctifs à apporter pour s’améliorer.

“Il faut être patient et ne pas tout jeter, avoir de la patience, de la patience”, a-t-il déclaré. Canelo à Valdez. — Mais c’est de l’expérience, Oscar. Vous avez gagné et c’est ce qui compte. Il faut être patient, c’est pour ça que je te disais une feinte, parce qu’ils sont ici tun and tun. Et puis vous voulez leur tirer dessus et ils se penchent sur vous et vous ne pouvez pas, mais c’est l’expérience », a-t-il déclaré.

Afficher le joueur