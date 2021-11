Erika Buenfil se vante de la surprise que son fils lui a préparée pour son anniversaire

« Mon Dieu, comme c’est mignon », « Paire de belles », « Ces deux sont identiques », « La reine et son prince », « Profitez-en pour fêter votre anniversaire avec la personne que vous aimez le plus », « Vous méritez tout et plus avec cette idole ”,“ Mais s’ils sont identiques ”,“ Je ne peux pas y croire, quel beau détail ”,“ Comme un bâton, comme une écharde ”, étaient quelques-uns des messages que l’on peut lire sur le profil de l’actrice.

Erika Buenfil a montré sur une autre photo que lors de la surprise que son fils lui a offerte, elle a soufflé les bougies du premier gâteau et a révélé il y a même quelques semaines qu’elle prévoyait une fête pour l’occasion.