Erika Buenfil surprend avec des photos d’une jeune femme dans laquelle elle ressemble à son fils

Bien que Nicolás l’ait soutenue dans sa nouvelle facette en tant que tiktoker, Erika a récemment révélé si elle voulait retrouver l’amour, cependant, il y a un inconvénient, car il semble que celui qui s’oppose à ce que l’actrice ait un partenaire soit son fils.

Erika a été interrogée par un groupe de journalistes pour savoir si son fils de 16 ans ne la faisait pas pression sur la possibilité d’avoir un petit ami et dans sa réponse, elle était plus que claire sur les raisons pour lesquelles elle était toujours célibataire.

« Au contraire, il ne veut pas », a-t-il révélé aux médias. « Quand il me voit avec des amis et tout, très bien. (Il me dit): ‘Je te donnerai une chance si tu n’as pas quelqu’un avec qui aller au cinéma, regarde aujourd’hui, mais aujourd’hui.’

Buenfil a expliqué que Nicolás « ne lui dit pas qu’elle lui manque avec un partenaire », mais bien au contraire. « Il y a quelques jours, j’étais un peu malade, je me suis couchée, j’ai changé la routine et j’ai dû récupérer et il s’inquiétait de me voir calme, (car) il me voit toujours très agitée, très active », a-t-elle déclaré.