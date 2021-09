Erika Choperena, l’épouse de Griezmann, dit au revoir à Barcelone avec un tendre message

08/09/2021 à 20h03 CEST

Il y a deux semaines, Antoine Griezmann n’avait pas l’intention de quitter Barcelone. Lui et sa famille allaient affronter une autre année dans ce qui est leur ville depuis deux ans, mais le dernier jour de marché a tout changé. Le Français a été transféré à l’Atlético et reviendra à Madrid avec sa femme et ses enfants. Telle était la surprise que les enfants de Griezmann aient déjà commencé l’école et ce n’est qu’hier qu’ils ont terminé leur étape à Barcelone. Son épouse, Erika Choperena, a tenu à partager sur Instagram un post dans lequel elle disait au revoir à la ville et écrivait une tendre dédicace à ses enfants, à cela “encore une fois, ils sont l’exemple”.

Message complet d’Erika Choperena : “Dernier jour de cours à Barcelone. Encore une fois, ils sont l’exemple de tout ce qui est juste, nous montrant qu’ils sont au-dessus des circonstances, que nos peurs ne sont qu’une perte de temps… Aujourd’hui nous revenons, aujourd’hui nous sommes ici, ensemble et plus forts que jamais. #merci papa”.

Griezmann et sa famille retourneront à Madrid, la ville dans laquelle ils ont vécu pendant cinq ans et dans laquelle ils se sont fait de grands amis. Carla Pereyra, l’épouse de Cholo Simeone, et Beatriz Espejel, la compagne de Koke, ont souhaité répondre au post d’Erika par des messages de bienvenue dans la capitale espagnole., où ils espèrent remporter de nombreux succès pour la famille des matelas.