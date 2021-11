Érika Cruz Hernández défendra sa couronne mondiale contre Melissa Esquivel

PUERTO VALLARTA, Mexique (13 novembre 2021) – Erika Cruz Hernández (13-1, 3 KOs) jouera sa couronne mondiale poids plume WBA contre Melissa Esquivel (12-1-1, 4 KOs) le vendredi 26 février. Novembre à le Centre international des congrès de Puerto Vallarta, Jalisco, Mexique. L’événement, qui sera le dernier d’une nouvelle série de nuits de combat sur le sol mexicain présentée par Matchroom et DAZN avec Canelo Promotions et Clase y Talento, sera diffusé en direct sur DAZN.

En avril de cette année, Cruz a arraché le titre à l’ancienne championne Jelena Mrdienovich, mettant ainsi fin au règne de cinq ans du boxeur canadien. Cruz a gagné par tableau de bord après sept tours en raison d’un coup de tête accidentel.

Cette première défense de ‘Dynamite’ sera son premier combat sous le nouveau promoteur Eddie Hearn et sera le premier pas vers des combats d’unification à 126 livres. La joueuse de 31 ans pourra avoir des championnes du monde comme Amanda Serrano et Sarah Mahfoud sur son radar si elle tend la main à sa compatriote le 26 novembre.

« Je suis très excité de défendre mon championnat du monde à mes débuts avec Matchroom et dans mon pays d’origine », a déclaré Cruz. « Je veux réaliser une excellente performance et montrer au monde que je suis la meilleure boxeuse de la division poids plume. »

Esquivel, qui aura son premier coup de départ, sera dans la plus grande soirée de sa carrière et reviendra après trois victoires consécutives, dont la dernière a eu lieu en avril lors de son premier combat de 10 rounds. Esquivel promet de tout livrer sur le ring pour que le règne de Cruz soit court.

« Je suis prêt pour ce combat avec Erika », a déclaré Esquivel. « Je me suis entraîné très dur. Nous avons campé à Mexico et maintenant nous terminons l’entraînement à Sinaloa. Nous nous entraînons depuis longtemps, donc je suis prêt et bien préparé pour ce qui s’en vient. »

« Erika est une combattante très forte », a poursuivi Esquivel. « Nous nous connaissons depuis les amateurs. J’ai beaucoup de respect pour elle et pour tout ce qu’elle a accompli. Nous allons sûrement offrir un grand spectacle à tous les fans. J’espère sortir victorieux ce soir-là. J’ai beaucoup à gagner. C’est une belle opportunité pour ma carrière professionnelle. Ce 26 novembre, je laisserai tout sur le ring. »

Dans le co-main event, Angel Fierro (18-1, 14 KOs), qui combattra également pour la première fois sous son nouveau promoteur Eddie Hearn, affrontera Cristian Bielma (18-3-1, 7 KOs) pour le poids léger. championnat de la NABO. Joselito Velázquez (13-0-1, 9 KO), le boxeur poids mouche invaincu et membre de l’équipe mexicaine pour les JO 2016, reviendra à Gabriel Valenzuela (24-2-1, 14 KO).

Des combats de sauvegarde supplémentaires seront annoncés sous peu.

« Quel week-end rempli d’action nous porterons un toast en direct sur DAZN! », A déclaré le promoteur Eddie Hearn. « La boxe féminine est chaude en ce moment et les combats pour le titre mondial déçoivent rarement. Je pense qu’Erika et Melissa produiront des feux d’artifice. Erika est très talentueuse et elle voudra le montrer lors de sa première défense de titre, mais Melissa aura sa première chance au championnat du monde et elle a tout à gagner à Puerto Vallarta. »

« Vous devez également prêter une attention particulière à Ángel Fierro et à tous les combattants talentueux qui feront partie de ce qui promet d’être une grande carte au Mexique juste un jour avant que Teofimo López ne défende ses titres mondiaux à New York. Ce sera un autre week-end d’action incontournable sur DAZN. »

Les informations sur les billets seront annoncées sous peu.