Erika Cruz termine la préparation du duel pour le titre mondial

Erika Cruz a fait une solide clôture de préparation sous la tutelle de son père Memo.

MEXIQUE – La combattante de la capitale Erika Cruz a clôturé sa préparation en vue de ce qu’elle considère comme «le combat le plus vital» de sa carrière lorsque le 22 avril à New York, elle affrontera la Canadienne Jelena Mrdjenovich pour le titre mondial poids plume WBA, détenu par le Américain.

Après dix rounds intenses de sparring de deux minutes qu’elle a exécutés avec les boxeurs Isis Vargas et Jessica González (cinq rounds chacun), qui exigeaient le plus d’elle, Cruz Hernández s’est dit prête pour son défi important.

«Motivé pour obtenir ce championnat à New York. C’est l’engagement le plus difficile que j’ai, le test clé pour le début d’une nouvelle carrière, je pense que nous y parviendrons. Je me sens fort et avec toute l’attitude; Je suis dans mon moment et pour gagner ».

Erika a expliqué que malgré la grande carrière de sa rivale, elle ne la respectera pas au-dessus du ring, puisque le désir de la boxeuse du bureau du maire Magdalena Contreras est d’amener la ceinture au Mexique.

«Nous savons qu’elle a été trois fois championne du monde dans différentes divisions. Je n’ai pas peur. Elle est grande, elle travaillera avec sa distance. Je suis gaucher et il va vouloir lancer des coups droits pour garder ses distances ».

Le membre également de la Garde nationale, selon a commenté, que la hauteur de Jelena Mrdjenovich ne sera pas un handicap contre elle, car elle a déjà un plan pour surmonter un tel obstacle.

«Je ne vais pas la laisser se reposer, je vais être au-dessus d’elle jusqu’à ce que le combat dure, presser; prends l’initiative et ne la laisse pas respirer », a-t-il expliqué, tout en précisant que la préparation était très exigeante sous la supervision de son père et entraîneur Memo Cruz.

«En cas de succès, cinquante pour cent seront pour lui, pour ses connaissances. Ce sera un fruit important pour lui et pour moi », a-t-il conclu.