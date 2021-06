Les choses dégénèrent rapidement dans l’affaire de la faillite du futur ex-mari d’Erika Jayne, Tom Girardi. Au fur et à mesure que de plus en plus de détails se dévoilent, la star de Real Housewives of Beverly Hills est de plus en plus impliquée dans le prétendu stratagème de détournement de fonds, avec des accusations selon lesquelles elle ne coopère même pas et cache des actifs monétaires à l’enquête. Erika Jayne répond maintenant aux allégations du dernier développement de l’affaire.