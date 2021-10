Erika Jayne dit que le cabinet de son ex-mari a géré toutes ses finances, plaide l’ignorance

Erika Jayneaccuse son ex-mari de détourner les allégations de transactions financières louches, affirmant que son entreprise gérait son argent pendant qu’ils étaient mariés … et qu’elle n’en était pas plus sage.

Comme vous le savez, la star de « The Real Housewives of Beverly Hills » a été poursuivie pour avoir prétendument caché des actifs par un « divorce fictif » avec Tom Girardi, qui est accusé de vol de l’argent destiné aux familles des victimes du crash du vol 610 de Lion Air en 2018.

Donc, il y a eu un nuage de suspicion sur Erika concernant ce qu’elle savait des relations commerciales de Tom, et à quel point son entreprise, EJ Global, était impliquée … d’autant plus que Tom aurait transféré 20 millions de dollars de son cabinet d’avocats à EJ.

Des sources proches de la situation disent à TMZ … Erika insiste sur le fait qu’elle n’avait aucune idée de ce que Tom faisait réellement avec son argent, affirmant que chaque centime qu’elle gagnait lui était allé directement ou à son cabinet d’avocats, Girardi & Keese.

On nous a dit qu’Erika avait confiance qu’il le gérerait correctement et s’assurerait que toutes les transactions financières – comme payer pour une équipe de production de vidéos musicales – étaient gérées de manière appropriée, et elle ne les a jamais vraiment surveillées.

Notre source dit que tous les revenus indépendants d’Erika – provenant des « femmes au foyer », des apparitions rémunérées, des accords de parrainage, etc. – sont allés à EJ Global … mais Erika insiste sur le fait que Tom a finalement géré l’argent.

Comme nous vous l’avons dit, Erika ne pas regarder la diffusion de la réunion ‘RHOBH’, car il s’agit trop de son scandale financier, et elle ne veut plus le revivre.

Nous avons contacté les avocats de Tom … aucun mot jusqu’à présent.