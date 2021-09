Erika Jayne et Andy Cohen seraient en train de se prendre la tête, et cela ne semble pas trop bon pour son avenir de vraie femme au foyer

Techniquement, il est sans précédent pour Andy Cohen de se «battre» exclusivement avec une star particulière de Real Housewives lors d’une réunion, car il est généralement plus un médiateur. Bien sûr, il s’entraînera avec eux dans un bon amusement louche, que Kenya Moore de Real Housewives of Atlanta ne connaît que trop bien, mais il y a une ligne qui a tendance à ne pas être franchie. Cohen est le producteur exécutif de la franchise et en fait leur patron, donc pour Erika Jayne, le fait de passer au niveau supérieur lors de la prochaine réunion de Beverly Hills n’augure rien de bon. Il y avait déjà des spéculations parmi les fans disant que Jayne ne serait pas ramenée de toute façon, étant donné que son style de vie somptueux autrefois vanté n’est apparemment plus. Mais faire chier le responsable ne peut pas aider.