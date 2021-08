Erika Jayne fait face à un procès à 8 chiffres au milieu du divorce de Tom Girardi

La star de Real Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, fait maintenant face à un procès de 25 millions de dollars par le syndic de faillite de Girardi Keese au milieu de son divorce en cours avec l’avocat en disgrâce Tom Girardi. Jayne fait l’objet d’un litige concernant son implication dans le fait que son futur ex-mari paiera la facture de son style de vie “XXPen$ive” au cours des 12 dernières années – dont elle prétend ne pas être au courant. Le syndic lui demande maintenant de rembourser l’entreprise.

Jayne aurait utilisé sa société EJ Global pour retirer plus de 25 millions de dollars du cabinet d’avocats afin de payer sa facture American Express, son équipe glam et d’autres dépenses frivoles. “Elle tente de faire une distinction entre remettre son argent directement et payer toutes ses factures directement”, affirme le syndic dans le procès. « La distinction, comme sa précédente requête en réexamen, est sans fondement. Tout paiement effectué à son profit relève de sa responsabilité. La star de télé-réalité a affirmé sur la franchise RHOBH ainsi que dans des interviews qu’elle n’avait aucune idée des transactions illégales de son mari qui ont été faites en son nom. Cependant, dit le syndic, « ce serait une erreur judiciaire si [she] a été autorisé à simplement marcher sans devoir plus de 25 000 000 $ à la succession.

« Erika a signé toutes ses déclarations de revenus, de nombreux relevés de carte de crédit et était bien consciente de l’argent qu’elle dépensait sur les cartes de crédit de la débitrice et du paiement de ses dépenses personnelles par la débitrice », a allégué le syndic. “Son aveuglement volontaire feint et son approche d’autruche à l’égard de ces dépenses ne feront absolument rien pour limiter sa responsabilité.” Dans une comptine à la Johnnie Cochran, le syndic tente de pousser le tribunal à se prononcer en faveur du remboursement de l’entreprise plus des intérêts supplémentaires, en disant: “le glam ne peut pas être soutenu par une imposture”.

Ronald Richards, l’avocat du syndic, a déclaré dans un communiqué que la poursuite visait à donner à Jayne l’opportunité de faire les choses correctement. « Les preuves sont indéniables », a-t-il soutenu. “Le cabinet d’avocats a payé plus de 25 000 000 $ de dépenses qui ont été approuvées et générées par une seule personne, Erika Girardi.” ces dépenses afin que les anciens clients et créanciers de ce cabinet d’avocats puissent atténuer les pertes horribles et injustes perpétrées par son mari et d’autres.”

L’avocat de Jayne a répondu au procès en son nom avec une déclaration à Page Six. “Malheureusement, la plainte modifiée est un autre exemple de l’administrateur et de son avocat sautant aux conclusions sans enquête approfondie, et intimidant et blâmant Erika pour les actions prises par Girardi Keese pour lesquelles Erika n’a pas de responsabilité légale”, lit-on. “Erika le fera. défendre l’affaire, et nous demanderons des sanctions et tous les recours appropriés pour les réclamations déposées de mauvaise foi et sans aucun fondement juridique », a déclaré son avocat.