Erika Jayne ne veut pas sortir avec un autre avocat, ne se remariera jamais

Erika Jayne élimine un type spécifique de prétendant … nous disant qu’elle aurait du mal à sortir avec un autre avocat comme son ex-mari Tom Girardi.

Nous avons demandé à la star de « RHOBH » de quitter Jolie à Los Angeles et notre photographe lui a demandé comment se passait sa vie amoureuse et si elle sortirait un jour avec un avocat.

Vous devez voir la réaction initiale d’Erika … mais lorsque nous la pressons, elle devient réelle … expliquant pourquoi les avocats ne sont probablement pas les meilleurs pour elle à l’avenir, à une grande exception près.

Comme vous le savez, Erika est en plein un divorce houleux avec Tom et elle est été poursuivi pour avoir prétendument caché des biens par le biais d’un « divorce fictif ». Tom est accusé d’avoir volé de l’argent destiné aux familles des victimes du crash du vol 610 de Lion Air en 2018.

28/10/21 BACKGRID

Souviens-toi… Erika dit intelligence et argent sont les deux facteurs les plus importants chez un partenaire, tandis que l’apparence et l’âge sont inférieurs sur le totem … et maintenant nous savons que les avocats sont interdits.

Erika ne sort avec personne pour le moment… mais si jamais elle trouve une correspondance, elle nous dit si une autre promenade dans l’allée est dans les cartes.