Erika Jayne nie que son divorce soit une imposture et toute connaissance des crimes allégués de Tom Girardi ⋆ 10z viral

15 juillet 2021 / Publié par : Emily

Plus d’actualités sur le Erika Jayne/Tom Girardi drame juridique, qui, à ce stade, n’est essentiellement que des récapitulations hebdomadaires de De vraies femmes au foyer de Beverly Hills (mon rêve!). L’épisode d’hier soir couvrait les événements de début décembre, lorsque la nouvelle a éclaté que Tom et Erika étaient poursuivis pour avoir prétendument détourné de l’argent lors de leur divorce. C’est à ce moment-là que nous avons tout appris sur le vol présumé de Tom à ses clients (orphelins, veuves, brûlés, petites filles aux allumettes, chiots unijambistes, etc.). Dans l’épisode Erika a dit Kyle Richards et Lisa Rinna (sur Zoom, puisqu’ils ont tous été mis en quarantaine après Kyle, Dorit Kemsley, et Kathy Hilton testé positif pour COVID) que son divorce n’était pas une imposture et “Je n’ai pas fait ça”. Plus tard, elle a rencontré Kyle, a pleuré beaucoup et a nié savoir quoi que ce soit sur les sales relations de Tom (malgré le fait qu’il avait prêté 20 millions de dollars à sa société). Pour reprendre les mots de mon copain, que j’ai forcé à regarder cet épisode : « Ignorance volontaire !

Voici ce qu’Erika a dit en zoomant avec les femmes au foyer (via People):

« Cela craint tellement. Les choses qui sont dites sont tout simplement fausses », a déclaré Erika. « Les gens croient [the allegations] et ils sont partout et c’est terrible. Je suis là, tout seul, et ce qui est dit, je veux dire, c’est fou que mon divorce soit une imposture. Mais personne ne se soucie des faits.

Erika ajoute qu’elle « ne saurait foutrement » comment cacher des actifs :

“Le divorce est très douloureux et le faire appeler une imposture est encore plus douloureux”, a déclaré Erika dans un confessionnal. “Il a fallu beaucoup de courage pour partir et il a fallu deux secondes pour un cul—- pour dire que c’était une imposture et [for] tout le monde à le croire. Alors que Kyle demandait à Erika si elle était “totalement dans l’ignorance” de ce qui se passait, Erika a déclaré: “Vous devez vous rappeler: c’est le cabinet qu’ils traînent. Alors ils poursuivent le cabinet, et je’ m’y étant attaché.

Erika a affirmé qu’elle n’avait pas été en contact avec Tom depuis qu’elle avait demandé un divorce fictif un mois auparavant, et qu’il ne l’aidait pas financièrement avec toutes ses factures juridiques :

«Je me réveille tous les matins et je pense à ce que je dois faire sur le plan juridique tous les jours», a-t-elle déclaré. “C’est juste une de ces choses.”

Erika a supposé que les problèmes juridiques pourraient se poursuivre pendant plus d’un an, ce à quoi Lisa a répondu qu’Erika était “forte” et qu’elle “s’en sortirait”. À cela, Erika a dit que “c’est beaucoup” et c’était “déprimant”, d’autant plus qu’elle était en confinement toute seule. Elle a alors commencé à pleurer en disant : « Je n’ai pas fait ça.

Voici la vidéo :

Plus tard, elle s’est réunie avec Lisa et Queen Cristal Kung Minkhoff, leur disant qu’elle n’allait pas bien et avait contacté son psychiatre :

« C’est trop de pression. Tellement douloureux quand vous lisez des choses sur ce procès qui dit que mon divorce est une imposture pour que je puisse cacher des actifs », a-t-elle déclaré. “Cela a de grandes implications et malheureusement, les gens veulent le croire.”

Erika a ensuite déclaré que Tom était “vraiment un morceau de s-” qui “vole les veuves et les orphelins”. Lorsque Crystal a demandé pourquoi quelqu’un ferait cela, Erika a déclaré que tout le monde est capable de tendances « sadiques ».

« Les gens pensent qu’Erica Jayne a fait tomber Tom Girardi. Tom Girardi a fait tomber Tom Girardi », a déclaré Erika dans un confessionnal. « Je ne veux pas que ses actions tuent absolument ce que j’ai créé. J’ai peur de recommencer. La seule chose que j’ai, c’est mon nom et l’espoir que ce n’est pas là que cela se termine pour moi.

Elle a ajouté qu’elle n’arrêtait pas de poser des questions à Tom sur les poursuites, mais qu’elle était “continuellement exclue”.

Plus tard, Erika s’est réunie avec Kyle et a fait le cri de mascara en plein air illustré ci-dessus (quel ancien acteur Camille Grammer Meyer a déjà appelé des conneries). Elle a affirmé que ses « mains sont littéralement liées » en raison de problèmes juridiques et qu’elle ne peut pas raconter sa version des faits. Dans un confessionnal, elle a ajouté qu’elle était choquée par la rapidité avec laquelle les gens se sont retournés contre elle. Elle a également dit qu’elle espérait que quelqu’un surveillait Tom :

« Tom est un homme fier. L’une des raisons pour lesquelles j’ai demandé le divorce est la résistance à quoi que ce soit », a expliqué Erika. « La résistance à une conversation, la résistance à :« Hé, vous savez, j’ai remarqué que vous ne pouvez pas bien voir. » ‘Qu’est-ce que tu racontes? Je vais bien.’ « Non, vous ne pouvez pas bien voir, vous ne pouvez pas entendre. Tu es f—— dégradant devant moi, et tu l’ignores.’”

Dans un confessionnal, Erika a admis qu’elle croyait que Tom lui “en voulait” à “chaque étape” qu’elle avait franchie pour trouver son propre succès. Erika a également affirmé que “ce n’était pas si génial” à la maison, au point qu’elle essayait de serrer Tom dans ses bras et qu’il ne lui rendrait pas le geste.

« Tom est à l’endroit où il se trouve, qui est son propre enfer personnel, et je ne peux pas l’aider. Je ne peux pas l’aider », a déclaré Erika à Kyle. “C’est la fin. Ce n’est pas la fin que tout le monde veut parce que c’est une torture de voir quelqu’un fondre.

Voici la vidéo d’une partie de la rupture d’Erika avec Kyle :

Dans la chronologie de Real Housewives, nous en sommes presque à la partie où Erika a publié (puis immédiatement supprimé) d’anciens reçus de texte que Tom la trompait avec un juge:

Un joli MESS, d’accord. Wow. #RHOBH pic.twitter.com/igFzJkYWLE – Dave Quinn (@NineDaves) 19 décembre 2020

Pour cet épisode, espérons qu’Erika achète le mascara le moins cher et le plus liquide sur lequel elle peut mettre ses petites pattes cassées !

Photo : Youtube