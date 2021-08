Erika Jayne poursuivie pour 25 millions de dollars dans l’affaire de faillite de Tom Girardi

in

Erika Jayne doit 25 millions de dollars au cabinet d’avocats de son ex-mari, selon un procès déposé à Los Angeles le 26 août et obtenu par E! Nouvelles.

Le syndic à l’origine de l’affaire de la faillite de Girardi Keese a poursuivi la star de Real Housewives of Beverly Hills, 50 ans, pour plus de 25,5 millions de dollars plus les intérêts, après qu’Erika aurait payé son “style de vie extravagant” en utilisant des fonds fermes.

“Le glam ne peut pas être soutenu par une imposture”, administrateur Elissa meunier déclare dans la première plainte modifiée.

Erika, ainsi que ses sociétés EJ Global et Pretty Mess, auraient reçu des bijoux et d’autres articles de luxe achetés avec des fonds de Tom GirardiSociété Girardi Keese.

« Erika a pris la position ridicule que, puisqu’elle n’a pas reçu les paiements directement du [firm] elle n’est pas responsable », indique la poursuite.

Il poursuit: “Elle tente de créer une distinction entre remettre son argent directement et payer toutes ses factures directement. La distinction, comme sa requête antérieure en réexamen est sans fondement. Tous les paiements effectués à son profit sont de sa responsabilité.”

Selon le procès, 14 millions de dollars ont été facturés sur sa carte American Express et 11 millions de dollars supplémentaires ont été versés aux commerçants.