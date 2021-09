Erika Jayne s’attribue le mérite de la réunion juteuse en quatre parties de Beverly Hills .

in

Le spécial retrouvailles de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills sera un événement télévisé en quatre parties et Erika Jayne s’attribue le mérite du drame de grande taille. Les fans attendent avec impatience la réunion très attendue, où l’on s’attend à ce qu’Erika soit sur la sellette. La chanteuse “Pretty Mess” a été au centre de la saison 11 de RHOBH au milieu de son divorce et de controverses juridiques. La star de télé-réalité est accusée d’avoir dépensé des millions du cabinet d’avocats de son ex-mari Tom Girardi, qui aurait fraudé les victimes d’une catastrophe. Malgré les affirmations selon lesquelles elle était au courant des affaires louches de Tom, Erika reste confiante en ligne face à ses ennemis et à ses critiques.

L’animateur de la réunion de Beverly Hills, Andy Cohen, a déclaré que la réunion spéciale se déroulait bien pendant le tournage de la spéciale. Andy a déclaré que c’était une “bonne réunion” sur Instagram lors d’une pause de tournage, au cours de laquelle les fans ont entendu Erika rire avec l’hôte en arrière-plan de la vidéo. Les fans ont dû deviner si Erika avait reconnu des actes répréhensibles lors de l’enregistrement. Le coéquipier Garcelle Beauvais a révélé dans une interview qu’Erika était “honnête” lors des retrouvailles et a effectivement répondu à de nombreuses questions brûlantes. Le battage médiatique pour les retrouvailles continue de croître et Erika elle-même confirme qu’elle est ce qui fait la finale de cette saison.

L’ancienne Mme Girardi est la raison pour laquelle les retrouvailles se poursuivront en quatre parties, a déclaré Erika dans un tweet. La star de RHOBH a partagé un extrait de la récente apparition d’Andy dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour se féliciter. Dans le clip, Andy a révélé que les producteurs de RHOBH ne voulaient « laisser aucun contenu » de la réunion juteuse enregistrée sur le sol de la salle de montage. “La réunion n’est pas une partie”, a déclaré Andy. « Ce n’est pas en deux parties, James. Ce n’est pas trois parties, James. C’est une réunion en quatre parties ! Erika se montra pour remercier pour le drame à venir. « Maintenant, qu’est-ce qui en ferait 4 parties ? » Erika a tweeté. “Moi.”

Le tweet d’Erika a suscité les critiques attendues des fans de RHOBH, qui n’ont pas abandonné Erika depuis que les détails du procès contre elle ont été révélés. “Oui, la compilation de vos mensonges ne tenait pas en 3 parties”, a répondu un utilisateur. « Dans quelle partie présentez-vous vos excuses aux victimes ? un autre utilisateur a grillé Erika. Les fans continuent de contester l’attitude nonchalante d’Erika à propos de sa situation. « Qu’il s’agisse ou non de l’énorme manque de [sic] empathie en vous célébrant en obtenant plus de temps d’antenne à la suite d’une tragédie », a écrit un fan. “Non merci.”

Alors qu’Erika maintient son innocence dans son implication avec Tom, elle est restée muette sur ce qu’elle sait vraiment toute la saison 11. Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills les fans sont sur le point de voir si le comportement froid d’Erika durera au-delà de ses doigts Twitter et tiendra pendant les retrouvailles. Beaucoup espèrent que la reine des glaces révèle la vérité et montre enfin des remords pour avoir dépensé l’argent des autres.

Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills diffusé les mercredis à 20 h HNE sur Bravo.

