Eriksen cherche déjà une équipe pour revenir

01/04/2022 à 17:10 CET

L’une des meilleures façons de commencer 2022 est de regarder Christian Eriksen s’entraîner avec pratiquement toute la normalité et sonner pour revenir signer pour une équipe. Après avoir subi une crise cardiaque et disparu sur le terrain lors du dernier Championnat d’Europe, le Danois a réussi à récupérer et s’est fait implanter un défibrillateur. Un dispositif qui n’est pas légalisé en Serie A italienne et qui a contraint le milieu de terrain et l’Inter à rompre le contrat qui les unissait il y a quelques semaines.

Heureusement pour Eriksen, cela ne se produit pas dans d’autres ligues majeures et son manager l’a remis dans l’orbite du marché du football. « Vous avez fait toutes les vérifications et les résultats étaient si bons que nous espérons que vous participerez à un entraînement de groupe avec une équipe », a déclaré Martin Schoots. « L’Italie est l’un des seuls pays où il ne peut pas jouer. Dans d’autres pays, c’est différent. Il a mis fin à son contrat avec l’Inter et maintenant nous pouvons regarder vers l’avenir, Christian est très ambitieux. »

L’une des premières options qui s’est présentée il y a des mois était un retour possible à l’Ajax. Dans l’Eredivisie, il est permis de jouer avec un défibrillateur et en fait, il y a déjà un cas dans l’équipe, Daley Blind. Outre l’Ajax, la Premier League est également vigilante. Eriksen a déjà joué en Angleterre avec l’élastique de Tottenham. Il a disputé 226 matchs de Premier League au cours desquels il a marqué 51 buts et délivré 67 passes décisives. A Londres, sans aucun doute, c’est là qu’il a montré son meilleur niveau de footballeur.

Le premier ministre, cependant, n’est pas la seule option. Le ‘Telegraph’ souligne que Monaco est également intéressé par la signature du milieu de terrain danois. En France, aux Pays-Bas ou en Angleterre, La meilleure des nouvelles est qu’Eriksen est à la recherche d’une équipe pour reprendre sa carrière. Il a encore beaucoup de football dans ses chaussures.