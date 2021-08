Eriksen envoie un message à ceux qui lui ont “sauvé la vie”

24/08/2021 à 15h44 CEST

Christian Eriksen Il a vécu l’un des pires épisodes que l’on puisse voir sur un terrain lors d’un match d’Eurocopa cet été avec son équipe, le Danemark.

Grâce à l’intervention rapide des médecins, des collègues et de toutes les personnes présentes sur le terrain, le Danois a pu lui sauver la vie. Maintenant, déjà dans l’Inter Sports City, Eriksen poursuit sa récupération pour pouvoir à nouveau jouer au football.

Cette semaine, le footballeur est réapparu lors de la cérémonie qui récompense les lauréats du Prix du président de l’UEFA, et a tenu à envoyer un message à ceux qui l’ont aidé ce jour-là.

“Je tiens à remercier Morten [Skjoldager], Morten [Boesen] et l’équipe médicale qui est intervenue à Parken le 12 juin. Tu as fait un travail fantastique et tu m’as sauvé la vie“, a déclaré Eriksen en quelques mots recueillis par l’UEFA.

“Un grand merci à mon ami et capitaine Simon et à mes coéquipiers de l’équipe nationale danoise pour leur soutien, à la fois le 12 juin et après.. Merci à tous les fans qui m’ont envoyé des messages ainsi qu’à ma famille. Cela signifie beaucoup et nous a donné force et soutien. Merci”, a-t-il conclu.

Eriksen a commencé ses entraînements spécifiques au début du mois “dans une condition psychologique et physique optimale”, a indiqué l’Inter Milan dans un communiqué.

“Eriksen suivra un programme de récupération proposé par des médecins danois à Copenhague, qui coordonnera l’évolution clinique et tiendra toujours à jour l’équipe médicale de l’Inter”, a ajouté le club milanais.