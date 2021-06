Eriksen est “éveillé” et a été transféré dans un hôpital

in

06/12/2021

Le à 21:03 CEST

L’international danois Christian Eriksen, dont l’évanouissement a entraîné la suspension Danemark-Finlande du Championnat d’Europe, est “éveillé” et a été transporté à l’hôpital, a rapporté la Fédération danoise (DBU).

Eriksen a été transféré à l’hôpital du Royaume de Copenhague pour d’autres tests, a noté le DBU sur son compte Twitter.

Dans le même réseau, l’UEFA avait signalé que le milieu de terrain de l’Inter Milan “s’est stabilisé”.

Le match, correspondant à la première journée du groupe B de la compétition continentale, a été suspendu après la chute brutale d’Eriksen à 43 minutes de jeu.

Eriksen est tombé sur le terrain sans raison apparente, sans le savoir, et après plusieurs minutes au cours desquelles il a eu besoin d’une assistance médicale urgente et a reçu un massage cardiaque, il a été retiré du terrain sur une civière entouré des joueurs danois. Le joueur a ensuite été transféré en ambulance vers un hôpital voisin.

Après ce qui s’est passé, il y a eu une réunion de crise avec les deux équipes et les arbitres et l’UEFA donnera plus d’informations à 19h45 CET (-2 GMT).