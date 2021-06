Eriksen est frappé au Danemark

06/12/2021

Le à 19:38 CEST

Grosse frayeur pendant le Danemark – Finlande. Le joueur Christian Eriksen a été frappé pendant le match et les médecins ont immédiatement sauté sur l’herbe pour essayer de le ranimer.

Le match s’est arrêté au minute 42 après la chute du Danois effondré. Après plus de 10 minutes de suspense, la réunion a finalement été suspendue Oui Eriksen a été retiré par les services médicaux de la pelouse sur une civière.

On ne peut qu’espérer que tout cela soit une frayeur et que le joueur puisse récupérer au plus vite. ETriksen est déjà à l’hôpital et s’est stabilisé.

Ceci est un flash d’information. Depuis la rédaction de SPORT, nous nous efforçons d’élargir et de mettre à jour les informations le plus rapidement possible.

N’oubliez pas que vous pouvez vous tenir au courant des dernières nouvelles du Barça et du monde du sport grâce aux alertes de l’application SPORT. Si vous n’avez pas encore installé la nouvelle mise à jour APP, vous pouvez le faire à partir d’ici :

Pour Android cliquez ICI Pour iOS cliquez ICI