31/12/2021 à 13:16 CET

Marc del rio

Christian Eriksen a gelé les fans de football après son s’estomper lors de la dernière Eurocup. Le footballeur danois est tombé effondré au sol dans l’une des images les plus choquantes que laisse 2021, bien que heureusement pour le milieu de terrain, cet épisode appartient au passé.

Eriksen appartenait jusqu’à il y a quelques semaines à la discipline de l’Inter Milan, mais la réglementation italienne du football, qui rend impossible pour un joueur avec un défibrillateur implanté peut jouer à des jeux, fait le lien entre club et joueur rompu. Et maintenant, en attendant l’ouverture du mercato hivernal, le milieu de terrain s’entraîne en Suisse.

Eriksen s’entraîne avec Chiasso, du tiers suisse

FC Chiasso, de la Ligue suisse de promotion (troisième division), a ouvert les portes de ses installations à un Eriksen qui travaille à atteindre une forme optimale pour le seconde moitié de saison. Certains médias suisses comme ‘Le Matin’ ou le ‘RSI’ suggèrent que ce destin est temporaire, et qu’en aucun cas le Danois ne jouera avec l’équipe suisse pour le reste de la saison puisqu’il a sur la table Offres d’équipe prénom.

L’avenir d’Eriksen : retour au Premier ministre ou retour à l’Ajax ?

Le sort d’Eriksen n’est pas encore clair, mais à ce jour, ils sont deux sont les propositions du footballeur. Le premier serait le retour en Premier League, où il jouait déjà main dans la main avec Tottenham entre 2013 et 2020. Le second serait le retour dans l’équipe dans laquelle il s’est démarqué avant l’appel des Spurs, un Ajax Eriksen a rejoint les U19 en 2009 et est parti en 2013 pour Londres.

Son retour sur les terrains, l’une des actualités footballistiques de 2022

Le sort que le footballeur choisit finalement reste à voir, mais Voir Eriksen sur le terrain sera l’une des meilleures nouvelles footballistiques de 2022.