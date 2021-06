Eriksen sera opéré pour implanter un défibrillateur automatique

17/06/2021

Le milieu de terrain Christian Eriksen, qui s’est effondré lors du championnat d’Europe Danemark-Finlande samedi, subira une intervention chirurgicale pour un défibrillateur cardioverteur implantable (DCI), a annoncé aujourd’hui la Fédération danoise (DBU).

“Après que Christian ait subi plusieurs tests cardiaques, il a été décidé qu’il devrait être placé sous un DAI (défibrillateur cardiaque implantable). Cet appareil est nécessaire après avoir subi une crise cardiaque due à des troubles du rythme cardiaque.”, apparaît dans le compte officiel sur Twitter de la DBU.

Le joueur de l’Inter Milan a accepté la solution, ce qui a été confirmé par des spécialistes danois et internationaux, qui ont tous recommandé ce traitement. “Nous exhortons tout le monde à donner à Christian et à sa famille la paix et l’intimité pendant un certain temps”, indique le communiqué.

Eriksen s’est évanoui en solo alors qu’il allait contrôler un ballon sur l’aile gauche de l’attaque danoise. L’assistance médicale rapide sur la pelouse elle-même a permis, après un quart d’heure au cours duquel il a subi un arrêt cardiaque, de le stabiliser et plus tard, il a été transféré à l’hôpital du Royaume de Copenhague, où il reste admis.

Le match a été initialement suspendu par l’UEFA, mais a repris près de deux heures plus tard. La Finlande, qui a fait ses débuts dans une grande phase finale, a fini par s’imposer 1-0 grâce à un but de Joel Pohjanpalo à la 59e minute. Le Danemark jouera à nouveau aujourd’hui contre la Belgique sur la même scène, le Parken de Copenhague, lors de la deuxième journée du groupe B de l’Eurocup.