Erin Andrews a du mal à avoir un bébé, passe par le 7e cycle de FIV ⋆ 10z viral

La lutte pour le bébé d’Erin Andrews est réelle. L’ancienne employée d’ESPN devenue journaliste de Fox a 43 ans et essaie actuellement d’avoir un bébé avec son ancien mari de la LNH, Jarett Stoll. La journaliste de Fox Sports a révélé sur son blog, The Real Deal with Erin Andrews, qu’elle suivait actuellement des traitements de fécondation in vitro pour tenter de fonder une famille avec son mari Jarret Stoll.

Erin essaie de concevoir depuis l’âge de 35 ans.

Via le blog d’Erin :

«Je dois admettre que même si j’essaie de profiter des dernières semaines avant le début de la saison de la NFL, cela a été un peu difficile pour moi. En plus d’être en mission spéciale la semaine dernière où je travaillais parfois jusqu’à 14 heures par jour, j’ai également dû réserver du temps pour le traitement de FIV. Pour ceux qui sont familiers, vous savez que c’est un processus long et épuisant sur le plan émotionnel. C’est mon 7ème, et j’ai suivi ces traitements depuis l’âge de 35 ans. J’ai maintenant 43 ans, donc mon corps est un peu empilé contre moi. J’essaie de suivre un traitement de FIV depuis un certain temps maintenant, mais parfois cela ne se passe pas comme vous le souhaitez. Votre corps ne le permet tout simplement pas.

Andrews a expliqué comment elle se sent forcée entre sa carrière et le désir d’avoir un enfant.

“Je travaille dans une industrie où je pense que les femmes ressentent le besoin de garder ce genre de choses silencieuses”, a-t-elle écrit sur son blog. « Mais non, il y a tellement d’autres femmes qui mettent peut-être leur carrière en veilleuse parce qu’elles ne veulent manquer aucune opportunité. Il est si courant que les gens fondent une famille tardivement et mettent en attente tant d’autres aspects de leur vie.

Des accessoires à Erin Andrews pour avoir parlé d’un sujet que beaucoup seraient gênés d’aborder dans un forum public.

Si partager son voyage aide ne serait-ce qu’une seule personne, alors cela en vaut la peine.

