Erin Andrews, ancienne de «Dancing With the Stars», a une interaction maladroite avec la légende de la NFL à la télévision en direct

La légende du football Terry Bradshaw fait face à des réactions en ligne après des remarques inappropriées à la journaliste sportive et à l’ancienne de Dancing with the Stars Erin Andrews à la télévision en direct. Andrews interviewait le secondeur des Buccaneers Devin White à propos de son amour des chevaux avant le match de Tampa Bay contre les Eagles de Philadelphie jeudi soir, et Bradshaw a pris un peu de temps hors de l’émission d’avant-match de Fox pour complimenter la tenue country d’Andrews.

Alors qu’il était à l’écran pour le pré-spectacle, Andrews a demandé « Je veux savoir quel âge aviez-vous lorsque vous êtes monté pour la première fois sur un cheval, que vous en montiez un pour la première fois? » Curt Menefee a répété la question pour le groupe et Bradshaw a expliqué qu’il avait commencé à rouler à l’âge de 3 ans avant de faire les commentaires qui ont suscité la colère. « Vous avez mis vos bottes de cow-boy et votre chemise », a déclaré Bradshaw à Andrews. « Tu as l’air bien. C’était sympa. J’ai apprécié cette interview. »

vous pouvez entendre Terry Bradshaw lire mentalement l’e-mail des RH en temps réel pic.twitter.com/62iurlQC8W – Tyler Conway (@jtylerconway) 15 octobre 2021

Les commentaires ont suscité de nombreuses opinions sur Twitter, beaucoup affirmant que le commentaire de Bradshaw était innocent. Cependant, d’autres ont souligné que les commenter sur elle ressemblaient à cela sapant la position d’Andrews en tant que journaliste et l’objectivaient sur son lieu de travail. « Est-ce que quelqu’un a entendu ce que Terry Bradshaw a dit à Erin Andrews ? a écrit un utilisateur de Twitter. « Il a tout de suite expliqué à quel point elle était sexy dans ses bottes de cow-boy pendant qu’elle interviewait Devin White. Il l’a juste dit à haute voix à la télévision nationale comme si tout allait bien. »

Andrews a récemment parlé à PopCulture.com de son licenciement de Dancing With The Stars, expliquant qu’elle se concentrait sur la saison de la NFL au lieu de s’attarder sur le passé. « C’était il y a quelque temps. Je veux dire, là où je suis, c’est de me préparer pour le football et d’essayer de comprendre comment je vais rentrer à la maison peut-être deux jours par semaine, voir ma famille et essayer de tout faire pendant deux matchs , » elle a expliqué. « Donc, c’est là où j’en suis avec ma vie. »