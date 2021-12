Erin Andrews explique à Charissa Thompson pourquoi les sous-vêtements sont son cadeau préféré

Erin Andrews et Charissa Thompson sont deux des femmes les plus respectées de toutes les retransmissions sportives.

Les deux ont eu des carrières illustres avec leur juste part de hauts et de bas.

Actuellement, Thompson et Andrews hébergent un podcast conjoint intitulé Calm Down avec Erin et Charissa.

Cette semaine, le couple a discuté des vacances et de leurs cadeaux préférés. Dans le processus, Andrews est entré dans les moindres détails pour expliquer pourquoi les sous-vêtements sont en fait son cadeau préféré.

Chaque année, mon cadeau de Noël préféré de mes parents ! SOUS-VÊTEMENT!!! @calmdownpodcast @CharissaT https://t.co/jMZrLywCXP – Erin Andrews (@ErinAndrews) 17 décembre 2021

Andrews et Thompson ont toujours été très ouverts avec leurs fans.

Qu’elle publie des photos sauvages sur Instagram ou discute franchement de sa fuite de sex tape, Thompson n’a généralement jamais hésité à le garder réel.

Idem avec Andrews. Qu’elle réponde à la critique de Terry Bradshaw sur sa tenue provocante ou au commentaire « bébé » de Jimmy Garoppolo, elle ne faiblit pas non plus face à la pression.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que les deux femmes aient connu un tel succès et aient autant de fans fidèles.

