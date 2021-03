Erin Andrews parle des fiançailles d’Aaron Rodgers et de Shailene Woodley

Surprendre! Erin Andrews a expliqué comment elle a découvert Aaron Rodgers‘engagement à Shailene Woodley lors d’une apparition le mercredi 17 mars le Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen.

Après qu’un fan a demandé à quel point la journaliste sportive avait été surprise quand elle a découvert les fiançailles, la femme de 42 ans a expliqué qu’elle en savait autant que le grand public avant que la nouvelle n’éclate.

«Il a gardé ça sous couvert. Wow, il l’a vraiment fait », a-t-elle dit Andy Cohen. « Là [were] des rumeurs, je pense, qu’ils sortaient ensemble, mais oui. Je n’avais aucune idée, puis il l’a dévoilé dans son discours de MVP. Alors, [he] surpris tout le monde. Vraiment gardé cela silencieux.

Rodgers, 37 ans, a révélé qu’il était fiancé à la De gros petits mensonges actrice, 29 ans, le 6 février lors d’un discours aux NFL Honors Awards 2021. Le vainqueur du Super Bowl était auparavant lié au pilote de la voiture de course Danica Patrick de janvier 2018 à juillet 2020.

«2020 a été définitivement une année folle remplie de beaucoup de changements, de croissance, de moments incroyables et mémorables, 180 jours consécutifs où je me suis gratté les poils du nez, j’ai joué pour très peu de fans ou pas de stands toute la saison», a déclaré le Green Bay Packer dans son discours. «Je me suis fiancé et j’ai joué parmi les meilleurs footballeurs de ma carrière.»

Le MVP a ensuite énuméré plusieurs personnes à remercier avant de crier «ma fiancée». Bien qu’il n’ait pas nommé Woodley directement dans le discours, les fans savaient à qui il faisait référence après Nous hebdomadaire a confirmé sa romance avec le Divergent actrice quelques jours plus tôt.

«Aaron et Shailene sortent ensemble! Ils ont commencé comme amis, mais les choses sont devenues romantiques », a déclaré une source Nous le 3 février. «Les deux restent en contact pendant qu’ils vivent loin l’un de l’autre. La relation est à distance pour le moment, mais ils la font fonctionner. «

Le La vie secrète de l’adolescent américain l’actrice a confirmé les fiançailles lors d’une apparition le 22 février sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, offrant aux fans un aperçu de sa grande bague de fiançailles.

«Je n’ai jamais pensé que je serais fiancé [to] quelqu’un qui a lancé des balles pour gagner sa vie », a plaisanté l’activiste. Bien qu’elle n’ait pas proposé de calendrier précis, elle a laissé entendre que le couple était fiancé depuis un certain temps.

«Nous nous sommes rencontrés pendant cette période troublante et mouvementée et tous les stades étaient fermés dans lesquels il jouait. Je n’ai pas vraiment grandi avec le sport, en particulier les sports américains. Cela n’a jamais vraiment été sur mon radar », a expliqué Woodley. «Quand nous nous sommes rencontrés, aussi, je savais que c’était un footballeur, mais je ne savais pas quel genre de footballeur il était. Et j’apprends toujours constamment.

