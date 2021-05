Erin Andrews présentera sa collection de mode féminine à la LNH – WWD

Erin Andrews revient là où tout a commencé: la patinoire de hockey.

Le diffuseur sportif et journaliste auxiliaire de l’équipe de diffusion de la Ligue nationale de football de Fox Sports a obtenu sa grande pause en 2004 lorsque ESPN l’a embauchée comme reporter pour sa soirée nationale du hockey. Elle a même épousé un joueur de hockey, Jarret Stroll, qui a joué pour les Kings de Los Angeles, les Rangers de New York, les Oilers d’Edmonton et le Minnesota Wild et qui travaille toujours avec les Kings sur le développement des joueurs.

Andrews a maintenant signé un contrat pluriannuel pour apporter sa collection de vêtements de sport pour femmes Wear by Erin Andrews à la Ligue nationale de hockey. Andrews a lancé sa ligne de mode pour la Ligue nationale de football en 2019 et elle s’est depuis étendue à la National Basketball Association ainsi qu’à certaines écoles de la NCAA.

Selon les termes de cet accord, Andrews créera une collection sous licence officielle de vestes, t-shirts, pulls molletonnés, leggings, hauts courts, chemises boutonnées, vêtements de détente et vêtements de nuit pour les 32 équipes. La collection sera vendue en ligne sur NHLShop.com et Fanatics et sera également disponible dans les magasins de l’équipe d’arène de la LNH et dans d’autres magasins de détail sélectionnés aux États-Unis et au Canada pour coïncider avec le début de la saison 2021-22 de la LNH en octobre.

Wear by Erin Andrews est conçu pour que les femmes montrent leur allégeance à leur équipe dans ce qui est décrit comme «un design subtil mais raffiné». Le slogan de la collection est «EveryWear, AnyWear, Wear».

Andrews a déclaré que pendant une pause sportive pour les Jeux olympiques il y a environ six ou sept ans, elle a commencé à réfléchir à ce qui pourrait être «une bonne activité secondaire» et a eu l’idée d’une collection spécifique aux femmes pour les amateurs de hockey. «Nous avons réalisé qu’il y avait un très grand espace blanc pour les fans féminines», a-t-elle déclaré. «J’allais dans les magasins professionnels à la recherche de cadeaux de Noël et je demandais pourquoi il y en avait tant pour les hommes et pas pour les femmes.»

Elle a commencé à frapper aux portes mais a été refusée à plusieurs reprises alors que des partenaires potentiels remettaient en question son dévouement à l’idée et les opportunités commerciales d’une ligne pour femmes. Mais finalement, elle a réussi à convaincre la NFL de lui donner une chance.

Bien que la première collection ait été petite – seulement huit ou neuf pièces – elle est rapidement devenue populaire et a été élargie à la fois par le nombre d’articles offerts ainsi que par les équipes et les ligues impliquées. Andrews travaille maintenant avec plus de 100 équipes, mais le hockey reste une passion.

«Le fait que Wear by Erin Andrews fasse partie de la Ligue nationale de hockey est un véritable retour aux sources pour moi», a-t-elle déclaré. «Le hockey a fait partie de ma famille sur et en dehors de la glace tout au long de ma vie. C’est là que j’ai commencé ma carrière, mon mari est deux fois champion de la Coupe Stanley et la LNH a été l’inspiration originale pour la création de Wear.

Elle a déclaré que si la mode dans son ensemble évolue à chaque saison, “cela ne s’est pas produit avec les vêtements de sport.” Andrews proposera donc «de petites touches de style» dans chaque collection, comme placer les logos de l’équipe sur la hanche ou le col plutôt que sur le devant. Il y aura des «blousons amusants» qu’elle porterait en marge ou des chemises en jean qui fonctionneraient aussi bien dans un bar après un match que dans les sièges.

L’année dernière, pendant la pandémie, a-t-elle déclaré, le tie-dye était parmi les articles les plus populaires et son objectif est d’offrir des pièces féminines pouvant être portées avec un pantalon ou un short en cuir pour dîner ou pour déposer les enfants à l’école, «pas seulement à un hayon.

Elle a ajouté: «La mode n’est pas mon truc – j’ai un sens du style très garçon manqué – mais j’aime le sport et je pensais qu’il devait y avoir un moyen de faire le lien entre les deux. Et je veux que les fans aient des options. »

James Haskins, vice-président du groupe des licences de produits de consommation de la LNH, a déclaré qu’après plus d’une décennie de travail avec Alyssa Milano sur des produits destinés aux fans spécifiques aux femmes, ils ont décidé à l’amiable de se séparer, ouvrant la porte à Andrews.

«Erin Andrews a commencé sa carrière de télédiffuseur sportif dans le hockey et cette association de longue date avec la Ligue a abouti à une approche incroyablement authentique et novatrice du processus de conception de cette nouvelle collection de la LNH», a-t-il déclaré. «Les amateurs de hockey peuvent s’attendre à des vêtements contemporains qui offrent une combinaison unique de mode et de fonctionnalité et une conscience de ce que les amateurs de hockey veulent porter au match, en ville ou dans un environnement de bureau décontracté.

Les femmes représentent 40 pour cent de la base de fans du hockey et Haskins croit qu’elles seront attirées par la sensibilité d’Andrews. De plus, les récents accords de diffusion de la LNH avec ESPN et Turner Sports aux États-Unis ainsi que l’ajout d’une nouvelle équipe, le Seattle Kraken, pour la saison à venir, devraient donner un nouvel élan au jeu ainsi qu’aux ventes. de la ligne.

Il a déclaré que la collection, qui aura un prix intermédiaire, sera axée sur «la fonction, la forme et l’ajustement» et sera «axée sur les articles avec un accent sur les articles de héros». Il aura également une touche de mode distincte. «Ce n’est pas parce que c’est du sport qu’il ne peut pas avoir de fantaisie et de mode», a-t-il déclaré. «C’est un espace avec beaucoup d’élan et d’énergie des fans», a-t-il déclaré.

Haskins a souligné le fait que les ventes de la ligne seront pilotées numériquement, ce qui est considéré comme bénéfique dans un monde post-COVID-19. Il a souligné la forte présence d’Andrews sur les réseaux sociaux comme un autre atout pour la ligne. Elle compte plus de 1,3 million d’abonnés sur Instagram et 2,7 millions sur Twitter. Même si en ligne sera le principal moteur de vente, Haskins a déclaré que les ateliers de l’équipe physique dans les arénas sont passés de «concessionnaires à produits phares» et seront également un canal clé.

Maintenant qu’Andrews a signé la LNH, il n’y a qu’un seul sport majeur avec lequel elle ne travaille pas encore: la Major League Baseball. Mais cela pourrait bientôt changer. «Nous voulons tout», dit-elle. “Amenez la MLB.”