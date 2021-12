Erin Andrews révèle si elle regarde toujours l’émission

En juillet 2020, les fans de Dancing With the Stars ont été choqués d’apprendre que Tom Bergeron et Erin Andrews avaient été licenciés du programme. L’émission a fait appel à Tyra Banks, qui a depuis animé les deux dernières saisons, comme remplaçante. Mais Andrews regarde-t-il toujours DWTS après son licenciement ? Au cours d’une interview sur le podcast Token CEO, elle a révélé si elle se connectait pour regarder DWTS chaque semaine, selon Monsters and Critics.

Après avoir été co-animatrice de la compétition ABC, Andrews a laissé le monde DWTS derrière elle. Au lieu de cela, vous pouvez la trouver en train de regarder le football et une autre compétition de téléréalité le lundi soir, date à laquelle DWTS est généralement diffusé. Elle a déclaré: « En fait, je ne regarde pas l’émission. J’ai Monday Night Football le lundi soir. De plus, The Voice est incroyable, alors je regarde Monday Night Football et je clique d’avant en arrière sur The Voice. »

Il n’est pas tout à fait surprenant d’entendre qu’Andrews ne regarde pas DWTS de nos jours. Après tout, elle a été licenciée du programme il y a plus d’un an. en juillet 2020, Bergeron a annoncé aux fans sur Twitter qu’il ne serait pas de retour pour une autre saison de la série ABC. Il a partagé la nouvelle tout en plaisantant un peu sur la situation, en écrivant : « Je viens d’informer [Dancing With The Stars] va continuer sans moi. Cela a été une course incroyable de 15 ans et le cadeau le plus inattendu de ma carrière. Je suis reconnaissant pour cela et pour les amitiés de longue date nouées. Cela dit, maintenant, que suis-je censé faire avec tous ces masques à paillettes ? »

Andrews a ensuite rompu son silence sur la question et a également publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Elle a remercié le réseau pour « 6 saisons mémorables ». La présentatrice sportive a poursuivi en disant que son temps dans l’émission n’aurait pas été le même sans « mon hôte aimant Tom Bergeron, les danseurs talentueux et les juges pleins d’esprit ». Elle a terminé son message en écrivant qu’elle « chérira toujours mes journées sur ce plateau, même si je n’étais pas la meilleure pour marcher avec des talons ». Peu de temps après l’annonce de la sortie d’Andrews et de Bergeron, il a été rapporté que Banks prendrait le relais du duo. L’ancienne animatrice d’America’s Next Top Model n’a pas seulement été choisie pour héberger DWTS, mais elle a également été recrutée en tant que productrice exécutive. Ces changements feraient partie d’une nouvelle « direction créative » dans laquelle ABC voulait se lancer pour l’avenir de la compétition de danse, qui a produit 30 saisons à ce jour.