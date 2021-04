Erin et Ben Napier de la ville natale révèlent la raison touchante pour laquelle ils ont décidé d’avoir un bébé # 2

Les nouvelles auxquelles Erin Napier s’attend ne sont probablement pas un choc complet pour certains fans. C’était juste en octobre que l’animatrice de HGTV a dû mettre fin aux rumeurs de grossesse après avoir publié une photo d’elle-même portant des vêtements moins ajustés. Alors qu’il semble que Napier s’attendait déjà à l’époque (comme elle l’a noté dans son post Instagram que le bébé arrivera “dans quelques semaines seulement”), cela l’a incitée à parler de la mesure dans laquelle la décision est personnelle. enfants, et comment «c’est vraiment bizarre et inutile» pour les gens de parler constamment des situations et des choix reproductifs des femmes.

Vous pouvez voir l’article complet de Napier, ci-dessous: