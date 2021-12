Erin et Sara Foster interviennent après que les critiques « Honte » Katharine McPhee

Katharine McPhee FosterSon entourage la défend après que sa photo en bikini ait fait sensation.

Érine et Sara adoptive, dont le père est le mari de Kat David adoptif, a montré son soutien à sa dernière photo de maillot de bain sur Instagram le 29 décembre.

Les choses ont commencé lorsque David, 72 ans, a posté une image de Katharine berçant un bikini noir et l’a légendé, « quel bébé », 10 mois après avoir donné naissance à son fils Rennie.

Certains utilisateurs l’ont critiqué, une personne disant: « Oui, perpétuons le récit malsain selon lequel les femmes doivent revenir ou être plus petites que leur taille d’avant la grossesse après l’accouchement. »

Mais Katharine, 37 ans, s’est sentie différemment et a répondu directement à l’utilisateur. « Presque un an plus tard, après l’accouchement, c’est un récit malsain : allez sauter dans un lac », a-t-elle déclaré.

L’ancienne d’American Idol a également créé son propre message pour dire qu’elle n’avait « aucun » régime et « zéro » pression pour se mettre en forme après l’accouchement. « Arrêtez d’être aussi offensé par ce que les gens publient qui n’ont aucun impact sur votre vie et passez à autre chose », a écrit le chanteur cette semaine. « Peut-être que vous devriez avoir une attitude plus du genre, disons… ‘Oh, c’est bien, il pense que sa femme est sexy.' »