Erin Napier applaudit le critique qui a déclaré que les prix de leur magasin étaient trop élevés

La star de Home Town, Erin Napier, s’est rendue sur Instagram ce week-end pour répondre aux critiques d’elle et des magasins de son mari Ben Napier, Laurel Mercantile Co. et Scotsman Store & Woodshop. Napier, 35 ans, a remarqué un utilisateur de Twitter se plaignant que les prix dans chaque magasin étaient trop élevés. Elle a souligné que les coûts élevés sont dus au fait que tout ce qui est en vente est fabriqué aux États-Unis. Cela fait partie de leurs efforts pour aider les petites villes et la fabrication américaines, comme le montrent leurs émissions Home Town et ses retombées, Home Town Takeover.

Au début de son article vendredi, Napier a noté que beaucoup de ses fans commencent tout juste à découvrir les magasins qu’elle et son mari possèdent à Laurel, Mississippi, où Home Town est filmé. Un utilisateur de Twitter a récemment visité les magasins et a déclaré à Napier qu’ils étaient “déçus” par leurs prix. Ainsi, Napier a utilisé sa plate-forme pour expliquer que des prix élevés sont nécessaires.

“Laurel, comme de nombreuses villes, a été construit sur la fabrication”, a écrit Napier. “Nous pensons que si nous voulons sérieusement revitaliser les villes natales de l’Amérique, nous devons alors être sérieux dans le soutien de la fabrication américaine et des petites villes qui en dépendent. Nous pensons que les fabricants américains méritent une rémunération équitable pour un travail de qualité.”

Bien que leurs marges bénéficiaires soient plus faibles, les Napier ont construit leurs magasins autour de la question : « Existe-t-il un fabricant américain réputé de ce produit ? Napier a écrit. S’ils ne peuvent pas trouver de sources américaines pour un produit recherché par les clients, ils ignorent complètement le produit ou essaient de trouver des entreprises qui utilisent des composants fabriqués aux États-Unis. Ils peuvent également rechercher des “fabricants experts” d’autres pays qui suivent des “pratiques commerciales éthiques et durables .” S’ils ne trouvent aucun produit correspondant à leurs critères, ils peuvent les fabriquer eux-mêmes chez Scotsman Co..

“Lorsque nous achetons des produits fabriqués aux États-Unis, nous renforçons nos petites villes”, a écrit Napier. « Alors, lorsque vous demandez pourquoi nous ne vendons pas de produits importés moins chers, demandez-vous : quel est le coût réel d’une bonne affaire ? Lisez tout à ce sujet sur le lien dans mon profil ! » Napier a également ajouté un lien vers un article de blog d’août 2019 qu’elle a écrit intitulé “American Made By Design”, dans lequel elle a expliqué pourquoi il était important de s’assurer que tous les produits qu’elle propose sont fabriqués par des entreprises locales ou aux États-Unis.

Les Napier se sont fait un devoir de soutenir les petites villes et les entreprises tout au long de leur carrière. Home Town se concentre sur leur travail à Laurel, tandis que leur série limitée Home Town Takeover les a vus aider à revitaliser Wetumpka, en Alabama. Dans une interview d’avril avec PopCulture, les Napier ont déclaré qu’ils voulaient partager tout ce qu’ils ont appris à Laurel avec une autre ville et changer la perception de la vie dans les petites villes américaines. “Tant de gens veulent faire ce qui s’est passé à Laurel dans leur ville, et ils viennent nous voir et nous demandent des conseils et nous avons donc pensé que ce serait un bon moyen de dire que cela peut arriver n’importe où”, a déclaré Ben. , 37 ans, a déclaré à l’époque. « Ce n’est pas forcément Laurel.