Erin Napier célèbre une étape personnelle après la naissance d’un nouveau bébé

Les stars de Home Town Erin Napier et Ben Napier sont toujours dans un état de bonheur après avoir accueilli leur deuxième fille Mae en mai. La semaine dernière, le couple a marqué sept semaines depuis la naissance de Mae en préparant le “premier vrai repas” depuis qu’ils en ont ajouté un de plus à leur famille. Mae est née le 28 mai et rejoint leur fille aînée, Helen, 4 ans.

Le 19 juillet, la star de Home Town Takeover a partagé une photo du plat préféré de Ben, le filet de porc avec des légumes rôtis et du riz au basilic, ce soir-là. Elle a assuré à ses abonnés qu’il ne s’agissait pas d’une “photo stylisée et mise en scène”, mais d’une vraie photo du premier vrai repas qu’elle a pu préparer depuis la naissance de Mae. “Notre bébé a 7 semaines maintenant, et il nous a fallu autant de temps pour comprendre comment planifier, jongler et cuisiner un vrai repas avec deux jeunes enfants sous les pieds ou dans mes bras”, a écrit Napier. “Comme Ben était rentré tôt à la maison, ce n’était même pas chaotique, et il y avait du temps pour 2 (!!!) livres au coucher pour Helen. Je suis impressionné et étonné par les moyens des mamans avec plus de deux enfants, et je suis très fiers d’avoir fait ce bébé ([winking emoji]) pas vers des jours normaux. En avant, mamans et papas !”

Alors que la semaine dernière a vu cette étape personnelle majeure pour les Napier, il y avait aussi de la tristesse. Samedi, Napier a partagé une photo d’Helen serrant leur chien décédé, Baker. “Tous les chiens vont au paradis”, a-t-elle écrit. “Nous (et surtout elle) nous manquerons Baker. Merci pour les 12 années qu’il a vécues.” Comme d’habitude, le visage d’Helen n’a pas été vu sur la photo pour protéger sa vie privée.

Les Napier sont un pilier de HGTV depuis le lancement de Home Town en 2016, mais ils sont mariés depuis 2008. Lors d’une apparition sur le podcast At Home With Linda et Drew Scott le mois dernier, le couple a déclaré s’être rencontré à l’Université du Mississippi. Six jours après avoir interviewé Ben pour leur annuaire, elle a décidé qu’ils se marieraient, a-t-elle dit à Linda et Drew Scott. Ils sont “vraiment sérieusement ensemble depuis ce jour dans la salle de l’annuaire”, a déclaré Napier.

Maintenant qu’ils sont parents de deux enfants, les Napier travaillent la romance dans “de très petites choses”, a déclaré Napier. Elle se souvient toujours de faire du café Ben avant de se coucher. “J’ai installé la cafetière. Je choisis une tasse et j’essaie de penser à quelle tasse serait-il drôle demain”, a expliqué Napier. Ben continue la romance en écrivant une lettre le matin et en la laissant sur la table de chevet. “Ce sont ces petites choses qui – je veux dire que les grandes démonstrations d’affection sont amusantes aussi, mais l’année dernière … nous n’avons pas été en mesure de réussir cela”, a expliqué Ben.

Les Napier ont partagé des photos de Mae, mais ils s’assurent toujours que son visage n’est pas visible. Par exemple, un post vient de montrer les petites jambes de Mae. En décembre 2020, Napier a clairement indiqué que la vie privée de ses enfants serait toujours respectée sur sa page Instagram après avoir vu des trolls commenter les cheveux d’Helen en réponse à un message maintenant supprimé. “Je l’ai immédiatement pris pour être un bon intendant de l’image de mon bébé et protecteur de mon cœur”, a écrit Napier à l’époque. “Ces commentaires et les personnes qui les font ne sont pas les bienvenus ici. Point final. Si vous pensez être une personne capable de communiquer de cette façon, veuillez vous éloigner de mon compte ou je serai heureux de vous aider à le faire. “