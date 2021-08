Erin Napier partage ses sentiments à propos du renouvellement de la saison 6 de la ville natale de HGTV et, bien sûr, un frère de la propriété a répondu

10/08/2021 à 18:47 CEST Google a annoncé des modifications à YouTube, à la recherche Google et à certaines de ses autres applications. L’objectif est qu’ils soient conçus pour les rendre plus sûrs pour les enfants. Les dernières mises à jour rendront privées par défaut les vidéos YouTube créées par des enfants, permettront aux mineurs ou […] More