Erin Napier rencontre son « héros de l’enfance »

La star de Home Town, Erin Napier, a récemment vécu l’expérience d’une vie dans The Drew Barrymore Show, alors qu’elle rencontrait son « héros d’enfance ». Comme elle l’a noté sur Instagram, cette personne même est l’hôte elle-même, Drew Barrymore. Sur Instagram, Erin a noté qu’elle avait non seulement rencontré Barrymore, mais qu’elle avait également pu la remercier d’avoir été une telle « inspiration » pour son enfance.

Erin et son mari, Ben Napier, ont participé à un enregistrement du talk-show de Barrymore (elle a noté que leur segment sera diffusé dans l’épisode de mercredi). Sur Instagram, elle a posté plusieurs photos de leur apparition, et ils étaient tous souriants alors qu’ils discutaient avec l’acteur et animateur de télévision. Erin a sous-titré le message en réfléchissant à la réunion et a expliqué exactement pourquoi c’était si spécial pour elle. Selon la personnalité de HGTV, elle doit en fait à Barrymore pour son « histoire d’amour ».

« Aujourd’hui, j’ai rencontré mon héros d’enfance en personne, je lui ai serré le cou et je l’ai remerciée pour l’inspiration pour ma coupe de cheveux courte qui m’a fait remarquer par @scotsman.co sur notre campus universitaire et m’a invité à sortir ce jour-là, il y a 17 ans. » elle a écrit. « Alors, merci @drewbarrymore pour notre histoire d’amour. QUELLE JOURNÉE. Regardez @thedrewbarrymoreshow demain ! » Erin et Ben ont partagé l’histoire de leur première rencontre dans le passé. Chose intéressante, sur la base de leurs récits de leur première rencontre, il semblerait que le couple soit apparu dans The Drew Barrymore Show 17 ans jour pour jour lorsqu’ils se sont croisés pour la première fois.

En décembre 2020, Erin s’est rendue sur Instagram pour réfléchir à un anniversaire très spécial. Les deux hommes se sont rencontrés le 7 décembre 2004 alors qu’ils travaillaient sur leur projet d’annuaire scolaire. Ils ont eu leur premier rendez-vous officiel le lendemain de leur rencontre. Lors de leur premier rendez-vous, Erin a même présenté Ben à sa mère, un signe majeur que les deux étaient la vraie affaire dès le début. Dans sa légende, elle a également exprimé que le couple avait l’impression de se marier quelques jours seulement après s’être rencontrés. Elle a ensuite inclus une citation de leur livre, Make Something Good Today, qui disait: « Ben était populaire, mais pas exclusif, et je pense que c’est pourquoi je l’aimais avant même de le connaître. Même de loin, je pouvais sentir son joie et générosité. » Erin a continué à écrire: « Je le fais toujours et je me sens tellement chanceuse de travailler à ses côtés tous les jours. »