Erin Napier révèle des détails spéciaux sur leur maison

L’animatrice de Home Town, Erin Napier, aime également donner à ses abonnés sur les réseaux sociaux un aperçu de sa vie familiale. Le travail de Napier consiste à embellir les maisons de ses clients, mais ses compétences commencent avec le nid de sa propre famille. Napier a posté un joli détail de sa cuisine sur Instagram, montrant un cadre de porte marqué de la taille croissante de sa fille aînée Helen. Sa fille cadette, Mae, est née l’année dernière, alors elle rejoindra certainement Helen sur le chambranle quand elle sera assez grande.

« Ce parement de porte a été inspiré par la porte du garde-manger de ma grand-mère qui m’a sauvé les hauteurs, mon frère et mon cousin [Jim] », a écrit Napier. « Cela est même entré dans The Lantern House, mon livre pour enfants avec [Adam Trest]. Quelles histoires de famille comme celle-ci vos maisons gardent-elles ? Je suis tellement curieux. »

Napier et son mari et co-animateur Ben ont tendance à garder leurs filles privées, mais elles apparaissent parfois sur leurs réseaux sociaux. Fin août, Ben s’est rendu sur les réseaux sociaux pour écrire un message spécial à Erin alors qu’elle célébrait son 36e anniversaire. Dans son propre message à l’occasion de cette occasion spéciale, Erin a déclaré qu’elle était « très chanceuse d’avoir cette famille pour mon anniversaire ».

Pour marquer le grand jour de sa femme, Ben s’est rendu sur Instagram, où il a partagé une photo, prise avec l’aide d’Helen, de trois polaroïds distincts. Une image polaroïd le montrait lui et Erin souriant pour la caméra, la seconde étant un doux moment de liaison entre Erin et l’une de leurs filles en bas âge. La troisième image polaroïd montrait Erin avec Helen et Mae, qu’ils ont accueillies en mai de cette année. Ben a sous-titré le message : « Joyeux anniversaire à la fille de mes rêves. Tu dis que je suis la plus amusante, mais tu es celle avec qui nous voulons tous nous blottir. »

Les Napier s’éloignent généralement des images révélant les visages de leurs enfants, choisissant plutôt de protéger leur vie privée en partageant des images avec leurs visages couverts, juste hors du cadre ou détournés de la caméra. En décembre 2020, les fiers parents ont malheureusement vécu de première main les effets néfastes des réseaux sociaux lorsqu’Erin a partagé une adorable photo de la petite Helen. Elle a finalement été forcée de supprimer l’image après avoir reçu des commentaires négatifs et « cruels » à propos d’Helen. Napier a déclaré qu’elle avait supprimé la photo « pour être une bonne intendante de l’image de mon bébé et protectrice de mon cœur ». Les photos les plus récentes, cependant, ont heureusement été accueillies avec un air très différent. Les fans de la famille ont jailli avec impatience des adorables clichés familiaux et ont aidé Ben à célébrer l’anniversaire de sa femme.