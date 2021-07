Erin Napier révèle que sa famille vient de subir une perte déchirante

La star de Home Town, Erin Napier, révèle qu’elle et sa famille subissent une perte massive après la mort de leur chien Baker. L’expert en rénovation domiciliaire a partagé une photo de bébé Helen serrant le chien âgé. “Tous les chiens vont au paradis”, a-t-elle légendé le post. “Nous (et surtout elle) nous manquerons Baker. reconnaissants pour les 12 années qu’il a vécues.”

Les commentaires de Napier ont été inondés de personnes proches de la famille, exprimant leurs condoléances pour la perte. La pionnière Ree Drummond a déclaré qu’elle était “très désolée” d’apprendre le décès. “Je pense à ta famille”, a déclaré Jasmine Roth. L’un des fans de Napier a envoyé des mots réconfortants sous le message. “Quand un animal meurt qui a été particulièrement proche de quelqu’un ici, cet animal va à Rainbow Bridge. Il y a des prairies et des collines pour tous nos amis spéciaux afin qu’ils puissent courir et jouer ensemble. Il y a beaucoup de nourriture, d’eau et de soleil, et nos amis sont au chaud et à l’aise », a-t-elle écrit avant d’ajouter : « Tous les animaux qui avaient été malades et vieux retrouvent la santé et la vigueur. Ceux qui ont été blessés ou mutilés sont à nouveau sains et forts, tout comme nous nous en souvenons dans nos rêves des jours et des temps passés. Les animaux sont heureux et satisfaits, à l’exception d’une petite chose : il leur manque à chacun quelqu’un de très spécial pour eux, qui a dû être laissé pour compte. »

Les fans ont récemment célébré sur la page Instagram de l’hôte de Home Town Takeover après avoir vu la dernière mise à jour sur la blessure de sa fille Helen. “Regarder les cupcakes que nous venons de faire monter au four avec des animations fournies par H”, a écrit Napier. Le bambin s’est retrouvé avec un tibia et un péroné cassés après un accident de terrain de jeu en janvier. “Une journée amusante au parc s’est transformée en un tibia et un péroné complètement cassés lorsqu’elle s’est trompée à la fin d’une glissade”, a écrit la star de Home Town Takeover à l’époque. “Tellement reconnaissant d’avoir [Ben] à côté de moi (et partager des nuits sur le sol près de son berceau) quand la parentalité pendant une pandémie devient encore plus éprouvante pour les nerfs.”