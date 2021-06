Erland Cooper plante un nouvel album en Ecosse

Le compositeur Erland Cooper a signé avec le label contemporain, électronique et classique Mercury KX et a planté le seul exemplaire de son nouvel album Carve the Runes Then Be Content With Silence dans les Orcades, en Écosse, où il a grandi.

La nouvelle composition en trois mouvements d’Erland Cooper pour violon solo et ensemble à cordes, inspirée des paysages naturels et ruminant le temps, l’espoir, la communauté et la patience, marque le centenaire de la naissance du célèbre poète des Orcades George Mackay Brown.

Le seul enregistrement de Carve the Runes Then Be Content With Silence – sur bande magnétique de ¼ de pouce – a été planté pour grandir et être nourri ou “recomposé” par la terre, avant d’être exhumé et publié dans trois ans.

« L’œuvre est à la fois un souvenir et une partie de célébration d’une époque marquante »

“La musique peut souvent sembler sous-estimée et pour certains, ne pas pouvoir jouer en direct a parfois l’impression d’être enterré”, a expliqué Erland Cooper. « Lorsqu’une idée se forme, il y a souvent une envie de la partager aussi rapidement qu’elle se développe, mais comme pour repérer un oiseau, je veux la laisser voler et atterrir à son propre endroit et à son propre moment. L’œuvre est à la fois un souvenir et une partie de célébration d’une époque marquante. »

Les dirigeants de Mercury KX / Decca ont accepté de sortir l’album sans avoir entendu une seule note, mais les fans devront attendre jusqu’à trois ans pour l’entendre – à moins qu’il ne soit découvert plus tôt. Carve the Runes Then Be Content With Silence a été enregistré au Royal Conservatoire of Scotland avec le violon soliste Daniel Pioro (qui a récemment joué avec le BBC Philharmonic Orchestra) et Studio Collective, un groupe à cordes de chambre RCS spécialement sélectionné. La composition a ensuite été mixée par Marta Salogni (Björk, Anna Meredith, Daniel Avery) et masterisée sur bande magnétique de ¼ de pouce avant que les fichiers numériques ne soient définitivement supprimés. Erland Cooper a ensuite parcouru plus de 700 miles de Londres avec la seule copie de la bande qu’il a plantée, avec un violon et une partition, lors d’une cérémonie dans les îles Orcades.

Erland Cooper a déclaré: «Le matériau sur la bande peut s’éroder naturellement, se désintégrer et créer des gouttes de silence ou le sol tourbeux peut parfaitement le préserver. Il peut ou non s’améliorer avec l’âge. Je peux ou non tomber en disgrâce avec ma composition. Toute altération du son et de la musique [when it comes out of the earth] seront réincorporés dans les pages d’une nouvelle partition et d’une performance live, en tant qu’articulations orchestrales.

“C’est un événement sans précédent”

« Il s’agit d’un événement sans précédent », ont noté Tom Lewis et Laura Monks, co-directeurs généraux de Decca Records / Mercury KX. « À une époque de gratification instantanée à bout de souffle, il y a quelque chose d’incroyablement romantique et puissant dans l’idée que nous devions TOUS attendre trois ans pour écouter les enregistrements d’Erland. Et, il va être fascinant de voir comment il se comporte dans le sol. Ce sera un moment très éprouvant pour les nerfs lorsque nous dénicherons la cassette et appuierons sur play. »

Bien qu’Erland Cooper ne déterrera la bande qu’en 2024, une chasse au trésor autour des Orcades pour trouver l’emplacement caché sera révélée via ses plateformes numériques. Si la cassette est retrouvée, le chasseur de primes sera invité au studio d’Erland Cooper et récompensé par la première écoute. Carve the Runes Then Be Content With Silence sera alors libéré exactement comme il sonne de la terre.

Le nouvel album d’Erland Cooper Carve the Runes Then Be Content With Silence sortira en juin 2024 et peut être pré-commandé ici.

