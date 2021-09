Erlich et Harris remportent la 30e de finale de l’US Open

09/03/2021

Le à 19h30 CEST

l’israélien Jonathan Erlich, numéro 65 de l’ATP et joueur sud-africain Lloyd Harris, numéro 274 de l’ATP a remporté la 30e de finale de l’US Open en une heure et quarante-huit minutes par 6-2, 6 (3) -7 (7) et 6-2 aux autrichiens Olivier Marach et Philippe Oswald, numéro 41 de l’ATP et, numéro 46 de l’ATP respectivement. Après ce résultat, les vainqueurs seront en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que les vainqueurs ont réussi à casser le service à leurs rivaux 6 fois, ont obtenu 63% au premier service, ont commis 6 doubles fautes et ont pris 69% des points de service. Quant à Marach et Oswald, ils ont réussi à casser deux fois le service de leurs adversaires, ont réussi un premier service de 53%, ont commis 11 doubles fautes et ont réussi à gagner 56% de leurs points de service.

Lors des huitièmes de finale, Erlich et Harris joueront contre les Slovaques Philippe Polasek et Jean pairs.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 64 couples se font face. De plus, il se déroule entre le 1er et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.